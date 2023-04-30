違規當心挨罰！ 台北市14路口5/1起加強取締

警政署規劃5月1日起實施路口安全大執法工作，針對「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」加強取締。（資料照）

2023/04/30 21:53

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣交通近來遭外國媒體形容為「行人地獄」，警政署規劃5月1日起實施路口安全大執法工作，針對「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」加強取締。台北市交通警察大隊今年3月22日至4月底已取締3.7萬件，市警局明上午也將在北市14個行人多事故路口加強取締。

北市各分局明天上午將於延平北路、民族西路口；康定路、成都路口；南京東路、松江路口；信義路、建國南路口；仁愛路、金山南路口；羅斯福路、和平路口；八德路三段、北寧路口；忠孝東路、松山路口；中正路、文林路口；石牌路一段、西安街一段口；內湖區成功路三段174巷、成功路三段口；南港路二段、興華路口；木柵路二段、興隆路四段口；羅斯福路六段401巷、景文街口等重要路口，執行路口不停讓行人執法專案。

請繼續往下閱讀...

北市交大表示，交通部今年3月31日修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，罰鍰金額將按法定最高額3600元處罰。立法院今年4月14日也三讀通過條例修正案，將上述條文罰鍰金額上限調為為6000 元，預計今年第3季實施。

台北市政府也成立「行人安全友善計畫專案小組」，維護行人通行安全，北市警察局並制定今年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫，針對不停讓行人等4項違規項目加強執法，今年3月22日至4月30日已取締計3萬7088件，較去年同期增加9409件。

北市警察局強調，執法只是手段，安全才是目的，盼藉由強力執法手段，並宣導用路人遵守路權、路口慢看停」等觀念，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時減速慢行、停讓行人，強化行人路權及民眾守法觀念，並降低事故發生，確保自身及他人安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法