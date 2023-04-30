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    西湖拾汣茶屋驚傳收攤？ Toyz認了「違建招牌已拆」

    Toyz直播中道「拾汣茶屋」的招牌已拆除，目前考慮是否繼續經營此店或者遷移至其他地點。（資料照）

    Toyz直播中道「拾汣茶屋」的招牌已拆除，目前考慮是否繼續經營此店或者遷移至其他地點。（資料照）

    2023/04/30 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕知名實況主Toyz（劉偉健）先前開了一家名為「拾汣茶屋」的飲料店，主打低於市場行情的手搖飲，吸引了許多粉絲前往，該飲料店近期陷入違建風波，Toyz在28日晚間的直播中承認招牌已經拆除，並坦言正在考慮是否要繼續經營。

    綜合媒體報導，Toyz在28日晚間的直播中透露，他所開設的「拾汣茶屋」西湖店目前仍在持續營業中。而被檢舉違建的招牌外堆，目前已經拆除，讓Toyz本人覺得現在店面的樣子相當可悲，並影響到市容。因此，他的團隊正在考慮是否繼續經營此店或者遷移至其他地點。

    此外，Toyz表示，「拾汣茶屋」計畫在今年7月前快速展店，包括西湖店和信義區永吉店以及全台各縣市18間分店。但開店的實際時間還需視加盟主的培訓狀況而定。他進一步指出，如果西湖店不繼續經營，那就代表之前的裝潢費用都打水漂了，且未來還需重新選擇場地重新開張。所以他仍在與團隊討論中。他也表示，建管局處理得有點太快了，但這些狀況其實他們已經有預料到。

    談到此事時，Toyz強調自己「做對了1件事情」，就是手搖飲店的低價策略確實擋到了別人的財路。

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