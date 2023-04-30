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    女網友喝手搖飲竟吸到肥油肉燥！噁照令網全吐了

    女網友喝手搖飲料竟吸到肥油，店家遭起底類似事件已有多次；示意圖。（資料照）

    女網友喝手搖飲料竟吸到肥油，店家遭起底類似事件已有多次；示意圖。（資料照）

    2023/04/30 20:20

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有名女網友在手搖飲店買了一杯飲料，沒想到竟吸到了一塊「肥油」，當下嚇傻，立刻吐了出來。後續致電給店家，對方解釋是員工吃食物不慎掉進了飲料裡，這個解釋讓不吃牛肉的女網友無法接受。

    據原PO在Dcard上指出，自己於28日在台北市中正區的一家手搖飲料店購買了一杯鳳梨春茶加珍珠，喝到快底時，以為自己是吸到了不成形的珍珠，還咬了幾下，瞬間就有肉味散發出來，讓她嚇得當場吐出來，沒想到竟然吸到了一塊肥油。事後仔細回想，認為那個味道很像牛肉丼上的肥肉屑屑。並回憶道，「嘴巴整個都是那個噁肉味，而自己本身已經有一陣子不吃牛肉了，真的很不舒服」。

    然而，她向店家致電投訴時，店家表示是員工吃豬肉捲餅時掉在身上，然後不小心掉進飲料裡的，並在處理過程，一直詢問原PO的個人資訊，比如問「是大學生嗎？」、「住這附近嗎 自己家還是租的」等等，這樣的行為讓原PO覺得店家的處理方式不佳，也不把食品衛生當一回事，此店也遭到起底，類似事件已有多次。

    貼文發出後，遭到許多網友熱烈回應，「好噁 快去投訴」、「千萬不要跟他說你太多個人資訊！」、「看照片都想吐了」、「以後不敢大口吸飲料了」。

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