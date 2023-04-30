文教業者幫和春技術學院招生索8成佣金 校方駁學生非商品獲勝訴

文教業者幫和春技術學院宣傳招生索8成佣金，和春駁學生非商品獲勝訴。（資料照）

2023/04/30 18:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕台北一家文教業者告和春技術學院，主張校方與其合作，為學校廣告宣傳，招生成功後，應給付每位學生學費總收入的8成，自105年起兩個學年度，校方收了520萬餘元學費，依合約應支付出近418萬酬金，只付41萬餘元，追討積欠的差額370萬元。該校今年已停辦退場，當庭表達學生不是商品，法官也認為抽取高額佣金，違反教育法規相關強制禁止規定，判決和春技術學院勝訴。

和春技術學院主張雙方未簽訂任何契約，況且，私立學校收費必須接受教育部的監督，不得私自違反規定規則的約定，也不能浮編學費相關項目或用途，強調學生並非商品，但文教業者提出支票、匯款等資料，支出明細記載為派報、電視牆等名目。

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和春技術學院最後因受少子化影響，2021年8月起停招，今年5月停辦，已經走入歷史；高雄地院勘驗校方對外簽約流程，認定文教業者主張的80%報酬，屬於私立學校重大事項，必須要有書面契約，或經校務會議決行，再經由對外招標，才符合程序。

經查文教業者提不出合約等相關證據，雖有支票、匯款紀錄，無法證明與學校招生報酬或佣金有關連，高等教育機構招生及教學，影響教育機構及學術發展，影響國家教育百年大計，招生依法不得委由學校以外機構辦理，教育法規都有明定；法官認為文教業者已違反教育法規相關強制禁止規定，判決文教事業公司敗訴，仍可上訴。

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