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    首頁　>　社會

    士林夜市傳砸攤！ 已故大哥小弟擺攤挨揍 麻將攤3人動粗送辦

    張男撂人去牛肉湯攤位砸攤。（記者王冠仁翻攝）

    張男撂人去牛肉湯攤位砸攤。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/30 15:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市士林夜市經營牛肉湯攤位的阮姓老闆，昨天晚上經過夜市另一家麻將攤位時，疑不滿攤位擺放的物品擋到他去路，氣得對麻將攤顧客破口大罵；45歲麻將攤張姓老闆認為對方故意找碴，氣得在今天凌晨撂人，趁阮在收攤時前往其攤位亂砸。轄區警方在2小時內逮到張與2名共犯，將他們3人依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌送辦。

    警方調查，阮姓老闆是道上某位已故大哥的小弟，他近年來在士林夜市經營牛肉湯攤位；他昨天經過夜市內另一家麻將攤位時，疑似不滿對方將物品擺放過多、擋到他去路，他當場對攤位上的顧客飆罵，隨即揚長而去。

    麻將攤的張姓老闆一眼認出對方是經營牛肉湯攤位的阮男，張吞不下這口氣，隨即撂來22歲葉男、28歲李男，在今天凌晨0時許，趁阮正在攤位上收攤之際，前往阮的攤位上砸攤，還對阮拳打腳踢。

    警方說，附近攤商與民眾見狀報警，轄區警方趕到後，張等人已經離去。警方布線追查，2小時內循線到附近的麻將攤逮人，當時張等人還一付輕鬆自在的模樣在玩麻將。

    士林分局呼籲，民眾遇事應循正常管道疏通解決，切勿以暴力解決，警方針對轄內街頭暴力案件將秉持勿枉勿縱、絕不寬貸之態度，徹底查辦。

    警方將張男等人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將張男等人送辦。（記者王冠仁翻攝）

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