電動車起火危害更甚燃油車 北市消防局全面提升救援技術

現場擺放BMW-IX等電動車，供消防員實地模擬發生狀況時的緊急應變處置。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/30 14:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕為全面提升消防員執行電動車事故的搶救能力，確保執勤安全，台北市消防局特別辦理安全講習課程，邀請相關專家擔任講師，介紹電動車起火救援案例、市售主流電動車及鋰電池組燃燒方式及滅火操作等課程，現場也配置如特斯拉等市售電動車，實地模擬發生狀況時的緊急應變處置，使參訓人員熟練各項電動車搶救技能，提升搶救知能。

消防局指出，淨零排碳為全球關注的議題，2035年歐盟將禁售燃油車，國內許多消費者也因應油價波動，電動車具有扭力大、加速快的優勢，選擇電動車作為交通代步工具，電動車市占率亦逐步提升，但電動車與汽油車的能源型態及驅動裝置有所不同，一旦發生火災，消防搶救及救援工作亦將面臨新的挑戰。

請繼續往下閱讀...

為全面提升台北市消防員執行電動車事故的搶救能力，特別邀請社團法人救助技術與發展諮詢協會楊光海秘書長、U-CAR雜誌陳鵬旭執行長擔任講師，介紹電動車起火救援案例、市售主流電動車及安全救援資訊、高低壓電力系統斷電程序、先進滅火裝置操作、鋰電池組燃燒方式及滅火操作等課程，現場也配置特斯拉（model Y）、BMW-IX、KIA-EV6等市售電動車，實地模擬發生狀況時的緊急應變處置。

消防局表示，各車廠電動車電力系統的安全斷電設計迥然不同，發生火災時容易有觸電復燃等現象，同時也含有毒性氣體及腐蝕性液體外漏的情形，其潛在危害更甚於一般油氣車輛，救災安全實已成為消防搶救人員亟需解決的重要課題，因此特別辦理電動車安全講習，確保本局同仁均能安全地、快速地處理電動車事故，以維護市民生命、財產安全。

為提升消防員執行電動車事故的搶救能力，台北市消防局舉辦安全講習課程。（記者姚岳宏翻攝）

北市消防局舉辦針對電動車的火警搶救驗練。（記者姚岳宏翻攝）

現場擺放特斯拉等電動車，供消防員實地模擬發生狀況時的緊急應變處置。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法