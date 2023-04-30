擺脫「行人地獄」惡名 警政署：5/1起展開不停讓行人大執法

擺脫「行人地獄」惡名！警政署從5月1日起展開不停讓行人大執法。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/30 13:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕為降低行人交通事故死傷的決心，擺脫「行人地獄」惡名，警政署規劃自5月1日起，實施路口安全大執法工作，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等，汽車提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元，期望藉由強力手段，提升國人守法觀念。

警政署表示，112年1至3月份各警察機關取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案件計30717件，較去年同期12893件增加17824件（+138%），執法強度逐漸增加，也顯示民眾守法觀念尚待加強。

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警政署指出，為改善行人安全，交通部日前修法完成，自3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

警政署強調，自5月1日起展開全國同步「路口不停讓行人大執法」，除警方攔查外，也會採科技執法，期望藉由強力執法手段，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以維護道路交通安全。

除警方攔查外，也會採科技執法，希望能擺脫行人地獄惡名。（記者姚岳宏翻攝）

警方5月1日起展開不停讓行人大執法，希望能擺脫行人地獄惡名。（記者姚岳宏翻攝）

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