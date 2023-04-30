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    得不償失！ 當車手賺1.5萬判刑1年半 還要賠被害人100萬

    台中地院。（資料照）

    台中地院。（資料照）

    2023/04/30 11:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子去年加入詐欺集團當「車手」，向被害人拿100萬元，藏在車站廁所內，轉交給上手（上游的詐欺成員），獲得酬勞1萬5000元，事後被警方抓到，但警方沒找回這100萬元，也沒抓到張男的上手，法院依詐欺取財罪判刑1年6月，犯罪所得1萬5000元沒收，被害人向張男求償100萬元，法院判決張男應如數賠償100萬元。

    判決書指出，張男去年3月，見臉書小廣告「拿東西就可以領薪水」，他在廣告中貼文留言，身分不詳的詐欺集團與他接洽，兩人透過通訊軟體Line、Telegram聯繫，他就此加入暱稱「高興」、「亦唐」的詐欺集團。

    去年3月28日，王姓被害人接獲詐欺電話，對方指稱其兒子幫人作保，需先代償100萬元債務，否則將對王姓被害人的兒子不利云云，被害人信以為真，陷於錯誤，當天下午3時許，在台中市沙鹿區衛生所前，將現金100萬元交付張男。

    張男先到台中市一處車站，把100萬元藏於公廁內，讓詐欺集團派員拿取，之後他到中市潭子區一處超商的廁所內「變裝」，再把當車手拿錢所穿的衣服、後背包，全部棄置在廁所內，又轉搭火車到苗栗竹南站，於同日依指示到苗栗縣一處公園，取得報酬1萬5000元。

    刑事部分，台中地方法院認為高中肄業的張男，在遊藝場擔任開分員，月薪3萬多元，他的年紀甚輕，手腳健全，卻當車手破壞社會治安，所為實屬可議，但考量他坦承犯行，依詐欺取財罪判刑1年6月，犯罪所得1萬5000元沒收，目前上訴二審中。

    民事部分，被害人求償100萬元損失，張男沒有出庭、沒有提出書狀答辯，台中地方法院認為，張男與其他騙徒共同侵權，「應對於全部所發生之結果（被害人損失100萬元），連帶負損害賠償責任」，張男是「共同侵權行為人」，判決應賠償100萬元，可上訴。

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