5/2台南法拍首賣3萬多顆泰達幣 新電梯公寓底價640萬

行政執行署台南分署5月2日首次法拍虛擬貨幣泰達幣（圖上方隨身碟中）3萬1355顆。（圖：行政執行署台南分署提供）

2023/04/30 10:35

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署將於5月2日上午10點起，在南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有國瑞WISH汽車、三陽休旅車、中華貨車、福特小貨車等汽車、伊誕．巴瓦瓦隆版畫2幅、林鴻文畫作3幅等；當天下午3點並第2度法拍永康區全新電梯公寓，底價640萬元。

2日下午3點拍賣1戶在南市永康區全新的5層樓電梯公寓，標的位於4樓、屋齡約5年，室內面積57.09平方公尺、陽台面積6.28平方公尺，合計為63.37平方公尺（另公設面積約23.38平方公尺，加計公設面積約86.75平方公尺），室內格局是2房2衛浴，本次是第2次拍賣，最低拍賣價額是640萬元、保證金128萬元。

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台南分署表示，此次房屋拍賣採通訊投標方式，民眾可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出的價額，填具投標書連同應繳的保證金妥為密封，並依台南分署規定標封的格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前1日寄達台南中正路郵局76號信箱即可，並請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上的記載。

此外，行政執行署台南分署也接受台南地檢署囑託拍賣泰達幣3萬1355顆，從5月2日上午9點30分起登記、10點起正式競價拍賣。此泰達幣標的是台南地檢署民生專組檢察官偵辦詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團的虛擬貨幣，定有底價，歡迎有興趣民眾參加競標。

台南分署提醒，本次拍賣泰達幣之拍定人，除須當場以現金或經金融主管機關核准的金融業者為發票人之即期支票，或以信用卡刷卡支付拍定價金及移轉費用外，另須事先準備可以正確接收泰達幣的虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣。

行政執行署台南分署5月2日第二次法拍永康區一間全新電梯公寓。（圖：行政執行署台南分署提供）

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