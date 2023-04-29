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    神勇！「徒手擋住下滑遊覽車」 澎湖勇者身分曝光

    遊覽車從澎湖花菜干餐廳逆向下滑到7、80公尺外的文澳派出所前，幸好有1名男子神勇救援。（民眾提供監視器畫面）

    遊覽車從澎湖花菜干餐廳逆向下滑到7、80公尺外的文澳派出所前，幸好有1名男子神勇救援。（民眾提供監視器畫面）

    2023/04/29 20:38

    首次上稿 20:07
    更新時間 20:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕神勇！澎湖體重不到80公斤男子，竟徒手擋住下滑的17噸以上的遊覽車，經過臉書搜尋，勇者身分終於揭曉，原來是附近宇宙租車行業者的弟弟高俊韓，他本身也是遊覽車司機，剛好下班路過，趕忙救援。

    26日晚間8點多，位在五岔路口的文澳派出所前，突然有輛遊覽車逆向緩緩下滑，穿過交通繁忙的五岔路口，遊覽車兩側警示燈都打開，車上卻沒有駕駛，眼見就要撞上文澳派出所對面的租車行，路過人車束手無策，突然有個騎機男子緊急停車，徒手擋住遊覽車。

    警方趕抵時，遊覽車駕駛已返回把車開走，英勇救車男子也默默離開。網友在臉書「澎湖大網聚」貼文，外界才得知此事。記者追查，英勇男子是高俊韓，就是宇宙租車行業者的弟弟，當天剛好騎車經過，他自身也是遊覽車司機，深知無人駕駛的遊覽車危險性。

    高俊韓說，當天遊覽車是由花菜干餐廳對面道路，逆向下滑到7、80公尺外的文澳派出所，遊覽車司機不在車上，還好兩側警示燈打開，讓路過人車紛紛閃避。他一度想爬上駕駛座控制車輛，但車上門窗緊緊關閉，無法進入，因而作罷，只好徒手擋車，同時大聲呼叫其他路人幫忙，但只有一名女子停下來協助，最後緊急拿石頭當輪擋，才控制住不斷下滑的遊覽車。

    在文澳無人駕駛下滑遊覽車。（民眾提供）

    在文澳無人駕駛下滑遊覽車。（民眾提供）

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