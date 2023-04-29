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    女職員控副校長性騷擾 空大確定免罰10萬

    最高行政法院判空大免罰10萬元確定。（資料照）

    最高行政法院判空大免罰10萬元確定。（資料照）

    2023/04/29 22:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕空中大學一名女學生休學後留校擔任行政助理，2019年間向台中市政府申訴遭到副校長性騷擾，中市府性別工作平等會認定空大未依法組成調查小組並聯絡女學生，違反性別工作平等法，開罰10萬元。空大興訟抗罰，一審台中高等行政法院認為空大從獲報到受罰僅26天，開罰過於苛刻，判決撤銷罰單，日前獲得二審最高行政法院維持，確定免罰。

    判決指出，女學生原以全修生身分在空大註冊選課，擔任行政助理，後因未繼續選課而被視為休學。2019年間，女學生向台中市政府申訴指控，任職期間遭直屬主管、即副校長摸胸、環抱及言語性騷擾，當時因擔心丟失工作而不敢張揚，未料遭空大以「不能勝任工作」解僱，她才決定站出來，向中市府提出性騷擾申訴。

    中市府性平會獲報後通知空大，2019年7月15日開會審議，認定空大未依「國立空中大學教職員工性騷擾防治、申訴及處理要點」組成調查小組調查，並連絡女學生，違反性別工作平等法第13條規定，開罰10萬元，並公布名稱及負責人姓名。

    空大不服，興訟抗罰，除要求撤銷10萬元罰單，並要求中市府返還10萬元以外，還要加計5％利息；另要求法院確認公布名稱及姓名的處分屬於違法。

    一審中高行指出，女學生只向中市府申訴性騷擾，直到2019年6月間中市府訪談後，空大才知道此事，當日即「報告校長」、向副校長「進行查詢」，且把副校長調離該處，做成諸多措施，但僅過了26天，中市府就以空大沒有進行「立即有效之糾正及補救措施」而開罰，顯然過苛，前年判空大勝訴。中市府不服，提起上訴。

    二審最高行認為，一審的認事用法並未違反證據法則、經驗法則或論理法則，撤銷罰鍰10萬元及確認公布名稱及姓名違法兩部分，並無判決違背法令的情形，日前予以維持。

    但一審判決中市府要給5％利息部分，最高行說明，本案並非民法上的返還不當得利情形，而是回復「侵害行為發生前所存在之原有狀態」，不得類推適用民法第213條的「請求加給利息」規定，一審混淆兩者，確有違誤，應予廢棄，改判中市府免還利息，全案確定。

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