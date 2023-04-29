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    首頁　>　社會

    3天募足醫療專機費用 澳洲男大生預計5/1返國

    來台灣當交換生的澳洲大學生肖雷（Alex Shorey）疑接觸滅鼠藥目前住院治療。他的家屬表示，已在3天內募得逾20萬澳元，足夠支付肖雷回澳洲的醫療專機費用，預計5月1日返國。老鼠藥示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    來台灣當交換生的澳洲大學生肖雷（Alex Shorey）疑接觸滅鼠藥目前住院治療。他的家屬表示，已在3天內募得逾20萬澳元，足夠支付肖雷回澳洲的醫療專機費用，預計5月1日返國。老鼠藥示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2023/04/29 17:12

    〔中央社〕來台灣當交換生的澳洲大學生肖雷（Alex Shorey）疑接觸滅鼠藥目前住院治療。他的家屬表示，已在3天內募得逾20萬澳元，足夠支付肖雷回澳洲的醫療專機費用，預計5月1日返國。

    收治肖雷的台北醫學大學附設醫院今天證實，肖雷目前已轉至普通病房，據病人自述，中毒原因應與街頭小吃無關。

    澳洲廣播公司（ABC）報導，24歲的男大生肖雷來自澳洲昆士蘭州南部的土烏巴市（Toowoomba），他先前來台灣淡江大學參與交換學程，在台期間疑似誤食滅鼠藥一度命危。

    由於肖雷對他先前接受的維生素K及血漿療法出現過敏反應，因此肖雷的家屬希望將他送回澳洲，接受毒理學專科醫師的治療。

    肖雷的姑姑伊麗莎白．肖雷－吉特森（Elizabeth Shorey-Kitson）告訴澳廣，由於保險不給付肖雷返回澳洲的醫療專機，因此他們透過群眾募資平台GoFundMe在短短3天內募得超過20萬澳元（約新台幣406萬元）款項，足以支付肖雷返回澳洲的醫療專機費用。

    肖雷的姑姑說，醫療專機大約需要17萬2000澳元，其餘款項將捐給澳洲醫療後送組織「醫療救援」（Medical Rescue，暫譯）。

    肖雷的父親史蒂夫．肖雷（Steve Shorey）表示，募款結果「令人震驚又瘋狂…我們感激不盡」。

    他指出，兒子的情況正在好轉，目前所需氧氣量已比過去一週來的低，「他正在進食，血壓正在回升，脈搏也正逐步恢復正常」。

    史蒂夫．肖雷說，至於兒子究竟怎麼接觸到滅鼠藥，至今仍是個謎，「我們知道的是，他很享受身為遊客在鄉間旅行的時光…很難得知滅鼠藥從何而來」。

    報導稱，肖雷預計於5月1日搭機返國。

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