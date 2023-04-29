聯華食品大火》奇蹟！43歲男昏迷指數3 第5天康復出院

在聯華食品彰化廠大火獲救的顏男（圖右3）原本是昏迷，事發5天就出院，彰基院長陳穆寬（圖右2）與醫療團隊都認為是奇蹟。（彰基提供）

2023/04/29 15:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕聯華食品彰化廠大火發生後第5天傳來好消息，獲救的43歲顏姓男性從原本的昏迷指數3，經過醫院救治，今天順利出院。顏男表示，當天工廠警報響起，原本以為是演習，直到看見大火與濃煙，才知大事不妙，等到清醒時已經在醫院了！

彰化基督教醫院表示，顏男在25日從火場被救出後，先送往部立彰化醫院進行插管急救，再轉送到彰基經過高濃度的氧氣等藥物等救治，從昏迷指數3一路進步，當天就可以點頭與搖頭，讓醫護人員大為振奮，而在火災後第5天出院，可說是奇蹟。

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彰基院長陳穆寬表示，顏男因為嚴重嗆傷與一氧化碳中毒，造成呼吸道和整個肺部都受損，透過內視鏡檢查也發現，整個喉部受到很嚴重的灼傷，整個呼吸道都積滿了碳粒，對患者來說，光是要咳出一次焦炭痰液，都是非常不舒服，但患者擁有很大意志力，可以忍受在深部排痰治療過程的極度不舒適。

彰基指出，彰基醫療團隊將會持續注意顏男出院後是否出現後遺症，並提供相關治療和協助。

顏男強調，回想當天火災情況，他只記得那天一在工廠聽到警報器響起，本來以為是演習，但很快就看到大火與濃煙竄進來，然後接下來發生的事，他就記不起來了，等到整個人清醒起來，他已經在彰基了。而他要感謝所有救治的醫療人員與團隊，才能讓他在5天內從昏迷到出院，謝謝所有醫護的照顧。

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