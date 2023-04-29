為2000元債務 百公斤女坐死瘦小女被判刑9年6月

桃園地方法院依傷害致死罪，判處黃姓女子9年6月有期徒刑。（記者周敏鴻攝）

2023/04/29 14:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市游姓女子積欠黃姓女子2000元，去年9月14日晚間，游女到黃女住處商討解決債務之道，雙方一言不合爆發衝突，體重逾百公斤的黃女動手毆打游女外，更騎坐在體重不足50公斤的游女背上，導致游女身體多處骨折，還因血胸、肺部挫傷而休克致死，桃園地方法院1審判決，黃女因傷害致死罪，處有期徒刑9年6月。

檢夫起訴指出，黃女（50歲）與游女當晚討論債務過程，黃女突然暴怒，先徒手揮掌拍打游女，再拿衣架抽打對方，致游女臉面、雙手、上半身都有傷勢。之後黃女更將游女拉倒，讓游女趴在地上後，黃女再騎坐在游女背上，施以重壓。

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游女禁不住重壓，當場昏迷，黃女發現後，驚慌地將游女移到住處的社區中庭棄置後，躲回家中，直到隔天的清晨7點多，其他住戶發現游女時，游女早已沒有生命徵象。

警方追查到黃女涉案，她也坦承罪行，檢方起訴指出，黃女體重逾百公斤，瘦弱的游女承受不了重壓，導致身體多處骨折、血胸、肺挫傷，引發低血容性休克而死亡，因黃女並無置游女於死地的犯意與故意，偵結後依傷害致死罪嫌提起公訴。

桃園地方法院一審法官認為，黃女於庭審時僅坦承部分故意傷害犯行、否認傷害致人於死犯行，迄今也未與游女家屬達成和解或賠償損失，犯後態度難謂良好，已依傷害致死罪，判處她9年6月有期徒刑，以示懲戒。

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