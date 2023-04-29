捷運萬大線工程釀1死 北市府查出工人沒勞保共10項缺失罰15萬

台北市勞動檢查處針對萬大線工地進行勞檢，發現工人未投勞保等多項缺失，共開罰15萬元。（勞檢處提供）

2023/04/29 13:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運萬大線日前發生重大工安意外，造成1名工人死亡，當時台北市政府勞動檢查處重罰30萬元並勒令停工，勞檢處近日勞檢後發現暴露鋼筋未有保護設施、未依法投勞保與職災保險等10項缺失，開罰廠商大陸工程及其承包商共15萬元。北市捷運工程局表示，所有缺失會要求廠商改善，未投保勞工不得進入工地。

萬大線第二工程地下隧道，4月6日執行潛盾機拆卸工程，62歲邱姓工人不慎遭機具轉盤撞擊，送醫搶救仍不治，北市勞檢處立即派員到工地檢查後，勒令承包商停工，依「職業安全衛生法」處以30萬元罰鍰，並將包商移送司法偵辦。

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勞檢處昨日會同勞動部針對萬大線線3個標案的工地進行後續勞檢，勞檢處主任秘書康水順指出，缺失包括暴露鋼筋未有保護設施、堆高機駕駛座位未有安全帶、護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息、未依法投保勞工保險及職業災害保險等10項缺失，共開罰15萬元。

勞檢處表示，捷運工程為北市重大公共工程，施工期程長、作業風險高，未來除持續加強檢查外，並請主辦機關建置高風險作業通報及查核機制，納入「北市工安科技降災平安4年計畫」內執行，公共工程職安水準。

捷運局回應，暴露鋼筋未設有保護設施部分，已請廠商立即加設圈圍及保護套，並請廠商巡查時隨時注意，後續也會加強稽查，避免造成施工人員危險。堆高機駕駛座未有安全帶，已請廠商將不合格機具運離工地，要求廠商於機具進場前均需實施自動檢查，不合格之機具禁止進入工地，稽查時會針對廠商自動檢查紀錄及機具安全設施加強檢查。

捷運局表示，部分護欄高度不足已要廠商立即改善，將護欄加高，護蓋未漆黃色警告訊息也請廠商全面檢視，加設警告訊息，護欄、護蓋安全會列入稽查重點。進入工地的人員均需投保勞工保及職災保險，加強稽查施工人員投保紀錄，同時禁止未投保勞工進入工地。

台北市勞動檢查處針對萬大線工地進行勞檢，發現堆高機駕駛座位未有安全帶等多項缺失。（勞檢處提供）

台北市勞動檢查處針對捷運萬大線工地進行勞檢，發現暴露鋼筋未有保護設施等缺失。（勞檢處提供）

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