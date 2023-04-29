快到家了！大甲媽上午回鑾中市 清水分局佈署550警力防搶轎

大甲媽祖鑾轎回鑾台中市海線境內。（記者張軒哲攝）

2023/04/29 10:02

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽九天八夜遶境進香之旅即將進入尾聲，大甲媽鑾轎今日上午回鑾台中市境內，晚間將駐駕清水朝興宮，由於今年大甲媽鑾轎南下時，已出現大量人潮，今日適逢週末假期緊接著51勞動節3天連假，一早湧現信眾相迎鑽轎，清水警方今日表示，此次動員警、民力、共計550人次，避免發生搶轎或推擠等行為。

清水警分局為維護鑾轎安全、陣頭秩序及服務香客信徒，事前除約制沿途接駕各陣頭宮廟，不得有脫序行為外，更協商各陣頭、宮廟穿著不同的特色團體服裝，除了能為整個遶境活動增添多樣性色彩及熱鬧氣氛外，也能讓警方在維安過程中明確辨識各個接駕團體，避免搶轎行為。

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清水警方表示，此次規劃由清水分局長周俊銘全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官，並規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，針對任何不法行為，將以強勢作為，加強防制暴力衝突事件以及沿途設置預防犯罪小組背LED背及標語，提醒民眾注意重要財物，以防宵小趁機扒竊行為。

清水警分局除了媽祖維安勤務外，規劃機巡警力共分2階段8名警力次，執行靜城專案，於鑾轎行經沿線巡邏，加強取締騎乘改裝噪音車、未戴安全及酒、危駕等違法、違規行為。

清水警分局分局長周俊銘表示，維護媽祖鑾轎安全，警方加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，呼籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

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