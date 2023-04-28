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    國泰酒商逃漏稅案 金錢豹老董羈押禁見

    國泰洋酒逃漏稅案持續延燒，金錢豹老董袁昶平今被帶回偵訊。（資料照）

    國泰洋酒逃漏稅案持續延燒，金錢豹老董袁昶平今被帶回偵訊。（資料照）

    2023/04/28 22:24

    上稿時間：21:32
    更新時間：22:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中國泰洋酒涉嫌勾結金錢豹等多家酒店、理容KTV業者隱匿營業額涉嫌逃漏稅，先前國泰董座劉榮祺等人遭檢方羈押，後以高額交保金交保，但此案持續延燒，檢調今天再度展開大動作，將金錢豹老董袁昶平等人帶回訊問，晚間移送台中地檢署複訊後，檢方認袁有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院28日晚間10點裁定袁昶平羈押禁見。

    國泰洋酒公司董事長劉榮祺涉嫌勾結金錢豹等酒店、理容KTV業者逃漏稅數億元，中檢今年1月連續針對國泰洋酒、金錢豹酒店及理容KTV業者發動兩波大規模搜索，查獲國泰洋酒2016年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區多達47家酒店，共同隱匿各酒店營業場所銷售額，統計高達22億7521萬1320元。

    而國泰董座劉男今年1月被羈押，台中地檢署二月中旬認為劉男已認罪，向台中地院聲請停止羈押，條件是1億元高額交保金，並繳回犯罪所得約8000萬元，台中地院裁定准予交保，其親人不到5小時立刻繳足1億元，展現驚人實力。

    檢方3月第一波偵結，依違反商業會計法第71條第1項填製不實會計憑證、稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺，以及6間酒店共25人。

    但此案今天有後續發展，據了解，台中地檢署陳姓主任檢察官帶領檢察事務官、調查局及台中警方數十人，帶回金錢豹老董袁昶平、會計出納人員及其他員工共相關人士8人帶回，調查國泰一案後續釐清，稍晚將以涉商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌，將袁等8人移送台中地檢署。

    經檢察官複訊後，認袁涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪及商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，台中地院晚間10點宣判，袁昶平犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，裁定袁昶平羈押禁見。

    另洪姓、蕭姓、林姓被告等會計及員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元具保之，其餘被告則請回。

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