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    首頁　>　社會

    遊客圍毆澎湖民眾 陳光復慰問傷者：加重求償

    澎湖縣長陳光復得悉洪姓民眾傷勢稍緩，立即前往醫院探視。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復得悉洪姓民眾傷勢稍緩，立即前往醫院探視。（澎湖縣政府提供）

    2023/04/28 20:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖觀光旺季甫揭開序幕，就傳出遊客疑似行車糾紛，在大馬路上公然圍毆澎湖自小客車駕駛案件，澎湖縣長陳光復第一時間發表嚴厲譴責，並表明澎湖不歡迎暴力份子抵澎旅遊態度，今日更前往醫院探視洪姓民眾傷勢。

    澎湖縣長陳光復聽聞因遊客暴力受傷的洪姓民眾傷勢趨緩，今日趕往醫院慰問，並致上慰問金，希望多年前換肝救父的洪姓民眾能早日康復，也跟洪媽媽承諾，會要求警方加強巡邏保護民眾、呼籲司法單位加重求刑、縣府全力提供後續法律協助絕不和解、加重求償，縣府一定會做澎湖民眾的堅強後盾。

    陳光復表示，澎湖是安居樂業的島嶼，民眾非常善良純樸，歡迎台灣觀光客來到美麗澎湖灣旅遊，但是不歡迎暴力份子到澎湖滋事，製造事端，對於外地遊客對澎湖民眾施以暴行之作為，他第一時間就發表聲明予以譴責，並要求警察局加強巡邏，維護澎湖安寧及民眾的生命安全。

    陳光復表示，縣府將全力協助受傷洪姓民眾後續法律協助，希望司法單位對違法暴力份子加重求刑，也建議家屬透過司法途徑對暴力份子提出高額度求償。同時也呼籲澎湖民眾理性，相信司法與警察機關執法的能力，絕不會寬待兇徒殘暴的行為，更不希望有人藉機煽動民粹主義，主張以暴制暴，一切都有澎湖縣政府當後盾，尋求司法途徑最佳的解決方式，還給洪姓民眾及澎湖人一個公道。

    澎湖縣長陳光復向家屬承諾，縣府將當民眾最堅強後盾協助求償。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復向家屬承諾，縣府將當民眾最堅強後盾協助求償。（澎湖縣政府提供）

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