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    高虹安二度被北檢約談 2大案訊問5小時請回

    台北地檢署今天再次秘密約談高虹安。（記者方賓照攝）

    台北地檢署今天再次秘密約談高虹安。（記者方賓照攝）

    2023/04/28 20:15

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦新竹市長高虹安被控詐領助理費案，先前諭令高60萬元交保後，今天再次秘密約談高虹安；據了解，今天庭訊的目的聚焦於助理加班費申請疑點，以及資策會控告高虹安拿資策會研發成果申請專利，涉及背信，就此2案疑點傳喚高虹安1人釐清疑點，偵訊5個多小時後，今晚8時許高虹安獲請回，面對大批在其座車旁的記者追問，她僅微笑表示：「這樣沒辦法上車，不好意思」。

    今天下午2時許，高虹安前往北檢執行科所在地點的北檢第三辦公室秘密接受偵訊，北檢由偵辦資策會提告背信案的檢察官詹騏瑋先展開訊問，庭訊至下午4時許結束；短暫休息片刻後，即由承辦詐領國會助理費案的檢察官盧慧珊接力偵訊高。

    詐領助理費案可分三部分，分別是公積金疑遭私用，直到去年10月，高辦前助理陳奐宇還有回捐紀錄；以及部分掛名高辦的助理疑遭民眾黨團使用；最後則是基層助理被要求「浮報特定月份加班費」，充作獎金小金庫；這三部分又以浮報助理加班費充作獎金的事證最明確。

    資策會提告背信一案，高虹安在資策會任職期間，有兩件核准專利，高是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會，此案牽涉高在資策會任職期間有雇用契約，職務上所取得的研發成果應歸屬資策會，在民事上牽涉債務不履行，於專利法上可能牽涉刑事背信。

    高虹安在台北地檢署接受偵訊，今晚8時許高虹安獲請回。（記者方賓照攝）

    高虹安在台北地檢署接受偵訊，今晚8時許高虹安獲請回。（記者方賓照攝）

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