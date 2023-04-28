國泰洋酒逃漏稅案延燒 金錢豹老董袁昶平被帶回偵訊

國泰洋酒逃漏稅案持續延燒，金錢豹老董袁昶平今被帶回偵訊。（資料照）

2023/04/28 18:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中國泰洋酒涉嫌勾結金錢豹等多家酒店、理容KTV業者協助逃漏稅，先前國泰董座劉榮祺等人遭檢方羈押，後以高額交保金交保，但此案持續延燒，檢調今天再度展開大動作，將金錢豹老董袁昶平等8人帶回訊問，預計稍晚將會移送台中地檢署複訊。

國泰洋酒公司董事長劉榮祺涉嫌勾結金錢豹等酒店、理容KTV業者逃漏稅數億元，劉男今年1月被羈押，台中地檢署二月中旬認為劉男已認罪，向台中地院聲請停止羈押，條件是繳1億元的高額交保金，並繳回犯罪所得約8000萬元，台中地院裁定准予交保，其親人不到5小時立刻繳足1億元，展現驚人實力。

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據指出，上述逃漏稅的手法，是一般商店消費是5％營業稅，但「特種飲食業」則是15至25％的營業稅，例如酒客到酒店消費，酒店要繳納15至25％營業稅給政府，但如果酒客消費付帳的錢是付給國泰洋酒公司，那就只要繳納5％營業稅，國泰公司藉此幫酒店逃漏稅。

檢方3月第一波偵結，依違反商業會計法第71條第1項填製不實會計憑證、稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺，以及6間酒店共25人。

但此案今天有後續發展，據了解，台中地檢署陳姓主任檢察官今天帶領檢察事務官、調查局及台中警方數十人，帶回金錢豹老董袁昶平及相關人士8人帶回，調查國泰一案後續，稍晚將以涉商業會計法、稅捐稽徵法等嫌，將袁等8人移送台中地檢署複訊。

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