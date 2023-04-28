高市警界年度盛事「局長盃」桌球賽 他扮黑馬奪冠

高市警界年度盛事「局長盃」桌球賽，比賽結果出爐，鹽埕分局長李紹榆扮黑馬奪冠。（記者黃良傑攝）

2023/04/28 19:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局「局長盃」桌球賽，因疫情關係停賽2年，今年恢復舉辦，堪稱高市警界的年度盛事，由督察長林富助開球後，一連比賽3天，比賽成績今天出爐，首長單打組第1名，由首次參賽的鹽埕分局長李紹榆勇奪冠軍，跌破眾人眼鏡。

「局長盃」桌球賽由副局長葉明潭主持，東、西區退警協會理事長施源欽、陳福榮蒞臨觀禮，隨後由督察長林富助舉行開球儀式，揭開比賽序幕熱鬧登場，葉明潭表示，桌球是警局最熱門的運動，打球人口最多，不分男、女，內、外勤，老、中、青，不管在職、退休都有官警報名參加。

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報名參賽分為團體組23隊（207人）、首長組13人、男子單打組91人、女子單打組7人、雙打44組（88人），共計408人次，年齡從最年輕22至最年長的70歲。

比賽結果今揭曉，首長單打組第1名鹽埕分局長李紹榆，第2名許芳裕（外事科股長），第3名鄭穎聰（行政科專員）；女子單打組第1名三民第二分局黃麗娜，第2名左營分局何燕菁；男子單打組第1名楠梓分局黃振豪，第2名保安大隊洪文周，第3名鼓山分局蘇建嘉。

雙打組第1名楠梓分局黃振豪、鼓山分局蘇建嘉，第2名鼓山分局陳武郎、莊嘉軒，第3名三民第二分局簡奇彬、陳柏勳；團體組由東區退警協會勇奪第1名，第2名局本部A隊，第3名鼓山分局。

高雄市警局「局長盃」桌球賽，因疫情關係已停賽2年。（警方提供）

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