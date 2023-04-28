才共築愛巢還買「小鴨」 男涉販毒女友氣炸：誰敢嫁你！

警方上門查緝逮捕林嫌。（警方提供）

2023/04/28 17:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市36歲林姓男子與女友有結婚打算，最近除同居共築愛巢，還合資買了一輛網稱「小鴨」的豐田YARIS出遊，沒想到林男竟背著女友販毒，當警方前天上門逮人並起出安毒時，氣的女友拂袖而去，並大罵「好好人不做卻賣毒，誰敢嫁你！」，林男低頭許久才蹦出一句話「這下完了」。

台中市刑大偵三隊最近偵辦一起毒品案，經溯源追查上游，發現林姓藥頭行蹤狡猾，經鍥而不捨追查，終於鎖定其位在社區大樓的落腳處，當天上門查緝，當場起出安毒等相關證物，現場除林男外，還有小他3歲的張姓女友，經查，兩人已有結婚打算，最近才租屋同居，且經常共同外出，感情融洽。

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兩人儘管經濟並不豐裕，但仍貸款買車一同分擔，林男見張女願與他共患難，曾向女方允諾將娶其為妻，卻在背地裡販毒遭警方查獲，氣的不知情女友拂袖而去，離去前大還罵，「騙我在做網拍，好好人不做卻賣毒，誰敢嫁你」，而林男不僅要面對販賣二級毒品10年以上有期徒刑的刑責，且曾許下的誓言與承諾恐將成一場夢，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

台中市刑大提醒民眾，毒品影響社會、家庭及個人深遠，吸食毒品不僅影響個人健康，威脅性命，且易衍生出暴力、竊盜、槍枝犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重負擔，而現今新興毒品趨向多樣化，以推陳出新的手法，利用不同型態的零食、糖果滲混成為毒品偽裝物，呼籲民眾拒絕來路不明的糖果、飲料，以免染毒無法自拔。

警方查扣安毒及吸食器。（警方提供）

林嫌與女友合買網稱「小鴨」的豐田YARIS。（警方提供）

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