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    彰化秀水鄉代會主席糾眾開槍、打爆人眼球害失明 檢偵結起訴

    彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠涉嫌聚眾施暴並開槍，彰化地檢署依公然聚眾施暴、傷害、強制、恐嚇等罪嫌將他起訴。（資料照）

    彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠涉嫌聚眾施暴並開槍，彰化地檢署依公然聚眾施暴、傷害、強制、恐嚇等罪嫌將他起訴。（資料照）

    2023/04/28 17:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，去年7月在一間有女侍ktv的小吃部與周姓男子等3人發生爭吵，他不滿遭罵三字經，找來陳男等4人持槍枝、鐵棍圍毆周男等人，周男被打到左眼球破裂失明，蔣憲忠更當眾開2槍示威，事後，還威脅小吃店刪除監視器影片，並找人頂替開槍、打人等罪行。彰化地檢署偵查終結，將蔣憲忠等5人依公然聚眾施暴、傷害、強制、恐嚇等罪嫌起訴。

    蔣憲忠表示，「他才是最大的受害者」，當晚他與縣長參加完村長聯誼會後，就應周姓台商之邀赴約，以盡地主之誼，未料對方酒後不斷對他謾罵齪語，他道歉也請對方冷靜，但還是發生衝突了，他回去拿槍只是想控制場面，並無傷人之意，事後雙方已達成何解，他坦承動手也不對，尊重司法。

    起訴書指出，2022年7月8日晚間8點多，蔣憲忠從住處走到隔壁有女侍ktv的小吃部，跟周姓、潘姓及徐姓三人聚會，他一走進包廂，周男就醉醺醺的問蔣，還有找誰來，徐男則自稱太陽會會長，並以三字經辱罵蔣，還要潘男毆打蔣，經蔣大聲嚇止才沒動手，但周男三人卻持酒瓶、玻璃杯朝蔣丟擲。

    蔣憲忠心生不滿，立即召集4名皆為姓陳的男子支援，4名年齡分別為25歲、24歲、29歲及32歲的陳男，立即從蔣男住處隔壁的公司趕來，並持鐵棍等凶器將周男等人圍困在包廂裡，隨後蔣憲忠又回住處拿取一把裝有空包彈的槍枝，返回小吃店後，他持槍踹破包廂木門，先朝天花板開2槍示威，並一聲令下「見人就打」、「手腳打斷」等語，對周男3人施暴5至10分鐘，眾人被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到破裂，再也無法復原。

    起訴內容指出，蔣憲忠開打前還持槍威脅小吃店老闆，並拔除店內監視器，企圖湮滅證據，小吃店老闆馬上配合，但一時緊張僅拔掉螢幕電源，主機仍照常運作，成為事後偵辦鐵證，為脫逃罪行，蔣憲忠與眾人計畫，將開槍一事推責給25歲的陳男，又找來25歲的蔡男，除頂替32歲陳男的罪行並一起自首，但供詞仍被警方識破。

    檢方調查，蔣男持有槍枝為空包彈槍，槍管上具阻鐵，彈頭非金屬，不具殺傷力，但檢方認為，蔣憲忠等人公然聚眾對人施暴，已構成妨害秩序傷害、強制、恐嚇等罪，依法提請公訴，另25歲陳男、32歲陳男又犯藏匿犯人、偽證罪，一併提起公訴。

    據了解，蔣憲忠（42歲）在事發當天跟周男等人起口角，隨即兩派人馬互毆，還傳出槍響，最後周男3人傷重送醫，但事後都不提告，但「開槍聲」仍讓檢警介入調查，發現糾眾鬥毆主謀跟「開槍人」就是蔣憲忠，但他矢口否認，直到檢方向法院聲請羈押禁見才坦承犯行，並裁定50萬元交保。

    警方查出蔣憲忠涉嫌持空包彈槍（見圖）對空鳴槍，經查槍管上有阻鐵，彈頭非金屬，不具殺傷力。 （資料照）

    警方查出蔣憲忠涉嫌持空包彈槍（見圖）對空鳴槍，經查槍管上有阻鐵，彈頭非金屬，不具殺傷力。 （資料照）

    秀水鄉代表會主席蔣憲忠前往小吃店與周男聚餐，卻被罵三字經，心生不滿找人討公道，卻將周男打到左眼球破裂失明。（翻攝googlemap）

    秀水鄉代表會主席蔣憲忠前往小吃店與周男聚餐，卻被罵三字經，心生不滿找人討公道，卻將周男打到左眼球破裂失明。（翻攝googlemap）

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