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    首頁　>　社會

    宜蘭五結農會員工堅守自盜 一審判賠2千萬、農會罰賠1千萬

    宜蘭縣五結鄉農會員工黃鈺凱監守自盜，宜蘭地方法院判決，黃承認偷取黃金，因此就黃金部分計價判賠，判黃男賠償2002萬2038元，農會因重大過失，依受損害金額0.5倍，懲罰賠償1001萬1019元。可上訴。（資料照）

    宜蘭縣五結鄉農會員工黃鈺凱監守自盜，宜蘭地方法院判決，黃承認偷取黃金，因此就黃金部分計價判賠，判黃男賠償2002萬2038元，農會因重大過失，依受損害金額0.5倍，懲罰賠償1001萬1019元。可上訴。（資料照）

    2023/04/28 15:27

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉農會員工黃鈺凱監守自盜，竊取客戶保管箱內財物，其中40名受害者，聯合對黃男和農會提告民事連帶賠償，宜蘭地方法院判決，黃承認偷取黃金，因此就黃金部分計價判賠，判黃男賠償2002萬2038元，農會因重大過失，依受損害金額0.5倍，懲罰賠償1001萬1019元。可上訴。

    五結鄉農會（簡稱五農）員工黃男沉迷電子遊藝場及網路賭博遊戲，因曾代理保管箱業務，利用承辦人疏於管理鑰匙的機會，拿鑰匙開啟客戶保管箱，偷取保管箱內財物，變現花用，總計59人受害，高等法院刑事判決，黃男犯竊盜、偽造文書罪，應執行徒刑7年4月，其中1年6月得易科罰金，1000元折算1日。

    其中40名被害人聯合起來，向黃男和五農提出民事訴訟，主張遺失黃金、名錶、鑽戒、龍銀、珠寶等；黃男僅承認竊取黃金，且重量與數量沒有那麼多，並否認竊取其他物品。

    宜院認為，黃男承認偷取黃金，黃金部分應減輕原告（40名被害人）舉證責任，因此全部採納原告主張，多數以每兩6萬元計價賠償，總計348餘兩；但黃金以外物品，應回歸舉證責任原則，但原告舉證不足，故未判賠。

    宜院認定，五結鄉農會確有重大過失，應依消費者保護法規定，另賠償懲罰性賠償金，法官參酌高院過去判決，以受損害金額「0.5倍」計算賠償金，即1001萬1019元。

    根據宜院判決，40名被害人，分別拿回0元至219萬元不等金額，總計2002萬2038元。被害人淚訴，被偷的不只是錢財，還有傳家寶及已逝家人留下的禮物，無可取代，但非黃金物品不列計算，加上農會懲罰性賠償金僅0.5倍，太少了，律師會再和大家討論是否上訴。農會表示，收到判決書後，會開會討論賠償事宜或上訴與否，也不排除向黃男求償。

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