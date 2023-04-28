新竹棒球場改善工程挨批牛步 市府：前置作業中

2023/04/28 00:24

〔中央社〕新竹市長高虹安3月間針對新竹棒球場改善工程曾預告4月會進行大範圍開挖，但至今未見廠商進場作業，民代質疑市府執行效率太低；市府表示，正辦理前置作業，5月可望進行開挖。

新竹棒球場改善期程備受外界矚目，市長高虹安3月初接受媒體聯訪表示，改善工程預計從3月中後開始施作，4月6日面對媒體詢問進度則提到「4月會進行大範圍的開挖」；然而5月將到來，仍未見廠商進入球場進行挖掘相關作業，國民黨籍新竹市議員吳旭豐對此批評，市府的執行效率太低。

請繼續往下閱讀...

吳旭豐身兼新竹市議會棒球場改善監督小組召集人，他在晚間接受中央社記者電訪表示，棒球場封閉停擺多時，市府3月中開第2次棒球場工程體檢會即決議要透過檢測開挖，釐清是否有不符合契約的異常比例廢棄物，至今已過了1個多月，甚至24日也開了第3次體檢會卻仍毫無進展，「進度真的太慢、太沒效率」。

民進黨新竹市議員也說，高虹安說法與棒球場改善工程進度一再出現落差，「根本是放羊的孩子」，身為地方首長應有負責任態度，既然市長能親自視察水溝，那更應常去棒球場看看，提出具體改善進度。

新竹市政府發言人施淑婷接受中央社記者電訪表示，新竹棒球場改善工程將由擁有WBC（世界棒球經典賽）場務經驗的施工團隊承作，市府同時也邀請到中華民國棒球協會及相關球場專家來協助並給予建議。另外，也與棒協合作，透過溝通美國職棒大聯盟場務專家，朝邀請美國職棒大聯盟派員來協助棒球場改善，以達事半功倍效果。

市府表示，中華民國棒球協會14日會同相關單位會勘球場，並依專業建議調整「新竹棒球場排水改善暨檢測工程」，在24日第3次體檢會中也得到工程法律專家及棒協與WBC賽事承辦單位建議，近期將開始進行排水改善及檢測，並請土木技師公會協助派員進行場地鑑定作業。

市府表示，在廠商正式進場施作前，市府必須完成與龍來的OT營運資產點還作業，目前由教育處辦理，預計5月上旬前完成。在OT點交協商完成後即可進場進行開挖。（編輯：楊昭彥）1120428

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法