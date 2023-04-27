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    玩交友軟體遭詐騙30萬 當事者嘆：詐騙方找對了「時機」

    女網友玩交友軟體遭到詐騙30萬元；示意圖。（資料照）

    女網友玩交友軟體遭到詐騙30萬元；示意圖。（資料照）

    2023/04/27 23:47

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友過去玩交友軟體，遇見一名假扮科技業工程師的上班族，經長期聊天讓女網友卸下防備，之後男方稱自己母親得癌，需要龐大醫療費，想先向女網友借錢，前後總共詐騙了約30萬元，得手後將所有帳號註銷不見。

    據原PO在DCARD發文中表示，近期在交友軟體配對到一名自稱科技業工程師的上班族，不但很符合女網友心中喜歡的形象，對方也很常分享自己的價值觀及人生規劃還有生活日常，經過這樣的長期聊天，女網友卸下防備，不再懷疑對方的真實身分。

    原PO指出，結果某天對方聲稱自己母親得癌住院，需要龐大的醫療費用，但礙於身上沒錢，想跟女網友借，而女方不疑有他，前前後後總共轉帳了30萬元，在對方得手金錢之後，就把所有社交帳號註銷，直接憑空消失。

    原PO在貼文中提到，自己遇到一個超沒技巧的詐騙方式，但還是陷進去被騙，乖乖的將錢匯給對方。原PO透露，這個詐騙男真的是找對了時機，因為她最近失去家人，也被交往5年的男友背叛，再加上她的個性無法向朋友吐露心聲，所以才將精神寄託在交友軟體。

    貼文發布後，引起了許多網友的回應，「怎麼都用媽媽生病這招」、「希望妳會遇到真心待妳的人」、「詐騙的人真的超級可惡」。

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