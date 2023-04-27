從青絲到白頭 阿琴姐42年來第一次拿分局長的禮券

在台南五分局待過的警察一定知道「阿琴姐」黃麗琴（左六），因為她在五分局從青絲到白頭。（警方提供）

2023/04/27 23:32

〔記者王捷／台南報導〕台南警察機關還有工友這個職位，他們大多是警眷，負責打掃環境、送公文的工作，在警五分局待過的警察都知道「阿琴姐」，因為她從19歲就到立人所服務，到今年已經滿42年，她經歷過分局遷移、縣市合併，42年來第一次有過勞動節的感覺，因為今年她第一次拿到分局長給她的500元禮券。

五分局長陳宇桓向警友會北區辦事處主任李曜嘉爭取，送禮券給15位工友，他們在分局任職很久，會有工友這個職務，是因為早期警察工作沒有保障，有些警察因公受傷、殉職時，警察局就會安排遺眷到警察機關工作，是一種照顧眷屬的機制。

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62歲的阿琴姐，因為親戚介紹的緣故，在19歲時就在派出所服務，已經超過42年，他經歷過大概25任分局長，在五分局發生的盧正案，以及縣市合併派出所擴張，她印象最深的事情，是有次颱風天，當時市警局已經在新營了，她送公文到新營，一路上雷雨交加，雨傘雨衣都不夠遮蔽，努力的保護公文書不被淋濕，堪稱是最難忘的經驗。

另一位在五分局偵查隊及和緯派出所任職的工友蔡清蜜，也服務40年，有次過年她雖然放假，但還是回到分局做年夜飯給留守在分局的員警享用，許多工友將人生大半美好歲月時奉獻給派出所，雖然是勞工的身分，但是他們跟警察一樣，無論晴雨皆堅守崗位，讓警察機關能順利運作。

警察制度越來越人性化，但工友職缺遇缺不補，阿琴姐說，這是第一次拿到分局長給的禮券，第一次有過勞動節的感覺。

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