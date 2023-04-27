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    記取聯華食品大火教訓 彰化縣議會民進黨團促縣府訂專法

    聯華食品彰化廠大火傷亡慘重，彰化縣議會民進黨團幹事長莊陞漢（右）、總召李俊諭（中）、副總召賴清美（左）要求縣府要拿出解決辦法，不能再讓慘劇重演。（民眾提供）

    聯華食品彰化廠大火傷亡慘重，彰化縣議會民進黨團幹事長莊陞漢（右）、總召李俊諭（中）、副總召賴清美（左）要求縣府要拿出解決辦法，不能再讓慘劇重演。（民眾提供）

    2023/04/27 21:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕記取教訓！聯華食品彰化廠大火傷亡慘重，彰化縣議會民進黨團今天要求縣府，儘速召開專案說明會，成立跨局室調查小組，針對工廠公共安全與消防安全訂定自治條款，超前部署，成為全國公安的模範生。

    彰化縣議會民進黨團幹事長莊陞漢、總召李俊諭、副總召賴清美今天召開記者會，針對聯華食品彰化廠大火案，要求縣府要拿出解決辦法，不能再讓慘劇重演。

    莊陞漢指出，這次聯華食品彰化廠大火帶走這麼多條人命，真的令人痛心，彰化縣向來在食安議題方面，都是走在全國最前面，更是全國的楷模，但製作食品的工廠卻發生這麼嚴重的火災，尤其聯華食品彰化廠的消防檢修都有申報，消防安全設備檢查也合格，唯一沒做的是，去年沒有做建築物公共安全檢查申報。

    莊陞漢說，彰化縣以中小型的傳統產業工廠為主，除了工業區、中科二林園區，還有許多散落在各地的工廠，應該針對彰化縣的產業特性來訂定自治條例，提高工廠的消防安全與公共安全的規格，做好超前部署，才能把傷害降到最低。

    賴清美指出，工廠的消防演練應該要落實，務必要做到動態的情境演練，才能讓員工在火災時保護自己。

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