藍營護侯開治安地圖砲？ 警政署秀數據駁斥

在野黨批治安差，警政署晚間反駁其說法。（記者姚岳宏攝）

2023/04/24 23:07

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「蔡政府治安、詐騙案件攀升」 國民黨稱治安敗壞最大元兇

〔記者姚岳宏／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會，指台灣近年發生多起重大槍擊事件，民進黨政府對於黑槍氾濫，拿不出具體對策，且治安事件發生數今年大幅攀升，只會推給藍營執政縣市首長負責，對此，警政署晚間大動作反駁，表示去年開始，隨著疫情趨緩，政府逐步解封，民眾社會互動增加，發生數雖然跟著上升，但整體來說，治安狀況平穩，希望各界客觀看待治安問題。

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「蔡政府任內犯罪數反彈上升，治安惡化民眾有感！」國民黨文傳會副主委林家興指出，根據警政署統計網數據，馬英九前總統執政時期，治安數據從第一年、每年27萬的治安事件，隔年馬上下降到21萬件，並一路往下，但蔡政府任內治安發生率卻逐漸惡化，最明顯是犯罪案件竟然首次向上反彈，從前年7.3萬件上升到去年的8.2萬件，上升超過12%。

警政署晚間表示，治安是長治久安的工作，近20年全般刑案發生數自2004年52萬2305件，下降至2022年26萬5518件，另外攸關民眾生命身體安全的暴力犯罪，如殺人、擄人勒贖、強盜及搶奪等，更是自2004年1萬2706件下降至2022年499件，更為歷史低點。

警政署強調，去年因為疫情開始解封，民眾社會互動增加，發生數也跟著上升，這應該是必然現象，警察同仁戮力維護治安，十分辛苦，希望各界能多給警察支持與鼓勵，並客觀看待治安議題，讓警察秉持專業推動維護治安工作。

警政署說，在台灣可以安心出門、也適合旅遊，近期從全球資料庫Numbeo各國「安全/犯罪指數」排名，台灣在142個國家裡，以安全指數83.8、犯罪指數16.2名列第3，這是國際社會所認同的，而隨著社會發展會產生不同的治安狀況，犯罪永遠在找新門道，警政署等政府部門對於犯罪狀況產生均立即因應，從法制面、行政管理面等進行修正加以防制，請社會大眾放心，台灣治安穩定、良好。

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