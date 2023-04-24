悚！父子全身遭鄰居狂噴汽油 差點被點火烤熟

謝男追打老翁。（翻攝臉書彰化人大小事）

2023/04/24 22:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市今天上午發生一件驚悚案件，1名謝姓男子騎機車載兒子出門準備上學時，一名老翁突然從後方靠近，右手持噴槍朝他們狂噴汽油，左手則持點火噴燈，父子倆全身都是汽油，情況危急，謝男下車追打老翁倒地，所幸未讓老翁及時點火，否則2人全身著火後果不堪設想，警方發現老翁患有重度憂鬱症，謝男則堅持對老翁提出殺人未遂、公共危險罪及傷害告訴，警方在偵訊後將老翁函送法辦。

警方指出，這起驚悚案件發生在今天清晨7點多，70歲的老翁領有精障手冊，疑似長期與鄰居謝男有嫌隙，今天再度發生糾紛，老翁突然右手持噴槍朝已騎上機車準備出門的謝姓父子倆靠近，並朝他們2人狂噴汽油，謝男與小孩全身都是汽油，謝男見情況危急，立即跳下車追打老翁，並把老翁打到在地，這才化解危機。

請繼續往下閱讀...

這段驚悚影片被PO上網後引發網友高度關注，有人說這對父子差點就被噴火烤熟，還有人說，雙方有何深仇大恨，老翁要對這對父子噴汽油，還試圖噴火燒2人，實在太恐怖了。

老翁已到警局剛做完筆錄，噴灑汽油的動機還要進一步調查。由於老翁有醫院開立重大憂鬱證明，警方已通報相關衛生單位進行認定，是否符合強制送醫。

警方指出，謝男與小孩全身被噴滿汽油，萬一老翁真的朝2人點火，父子2人全身著火後果不堪設想。所幸在老翁點火之前就被謝男及時制止，化解一場危機。警方今天也在謝家外加設巡邏箱，在周邊加強巡邏勤務。

謝男騎機車載兒子出門上學時，老翁突然持噴槍朝他們狂噴汽油，左手則持點火噴燈，謝男把老翁打倒在地，化解危機。（翻攝臉書彰化人大小事）

警方在謝家外加設巡邏箱，在周邊加強巡邏勤務。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法