張榮發遺產全給張國煒單獨繼承 大房張國政上訴 高院明宣判

長榮遺產官司，台北地院審理認定張榮發遺囑有效，判大房張國政敗訴，全案上訴後，高院明上午宣判。（記者楊國文攝）

2023/04/24 23:55

〔記者楊國文／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發7年前過世後，留下遺囑將遺產留給四子張國煒單獨繼承，其胞兄即大房三子張國政不服，提起「確認遺囑無效」訴訟，台北地院將遺囑送交調查局鑑定，認定遺囑上筆跡是張榮發親簽，且有公證人在場，認定遺囑有效，判張國政敗訴，外界估計，扣除法定「特留分」的張家子女部份，張國煒約可拿到140億元遺產；張國政不服上訴高等法院，歷經3年審理，明天上午將宣判此案。

大房三子張國政主張，父親張榮發於2014年製作密封遺矚時，因無法表達自我意思，遺囑因非由張榮發親簽，應無效力，而且張榮發未指定兩名以上見證人，同時未向公證人陳述是本人遺囑，故公證書無效。另外，張榮發也沒有陳述代筆寫下遺囑的總裁特助劉孟芬姓名與住居所，不符合民法密封遺囑、代筆遺囑要件，故遺囑應為無效。

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張國煒指稱，依法院函調父親張榮發就醫紀錄、醫療資訊等資料，足以證明父親製作遺囑時具有遺囑能力，且遺囑是在民間公證人楊昭國面前做成，經張榮發陳述為自己的遺囑並向公證人提出，經楊昭國依民法規定做成密封遺囑的公證，屬公文書；另經調查局鑑定遺囑上張榮發筆跡後，確認由張榮發親簽無誤，因此遺囑合法有效。

台北地院審理期間，曾傳喚長榮老臣柯麗卿、法務戴錦銓作證；柯麗卿證稱，張榮發有點頭確認遺囑是本人意思，戴錦銓也說，公證人是由他聯絡至張榮發住處完成密封程序。

法官根據張榮發的診斷與病歷資料，認定張榮發製作遺囑時，沒有精神障礙、心智缺陷或喪失遺囑能力，且醫院認為張榮發認知功能正常，故無法認定張榮發製作遺囑時欠缺遺囑能力。

劉孟芬則作證指出，張榮發2014年11月覺得自己越來越老，想要預作準備，便要求「他怎麼講，我就怎麼打」；張榮發同年12月想安排遺囑程序，由見證人柯麗卿、戴錦銓，與總裁特助吳界源共同擔任遺囑執行人。

劉孟芬說，公證人當時確認遺囑是張榮發的意思後，密封並簽名，也在封面記名遺囑提出時間、遺囑人陳述等，且張榮發也在每一張遺囑簽下個人英文名字字首。

法官審理認定，張榮發製作遺囑時具相當口語能力，對持筆簽名也無明顯障礙，認定遺囑有效，2020年3月判張國政敗訴。張國政不服，上訴高等法院，高院訂4月25日上午10時宣判。無論宣判結果如何，敗訴的一方仍可上訴最高法院。

日前，張國煒向台北地院家事法庭遞狀，主張遺囑執行人柯麗卿等4人失職，請求法官換人，北院正審查中。

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