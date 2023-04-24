男搭公車露屌挨告 律師辯女子「看了10幾20分鐘」

方男搭公車車露「屌」給鄰座女子看而挨告，律師卻反指女子「看了10幾20分鐘」。圖為台北地院。（資料照）

2023/04/24 16:03

〔記者溫于德／台北報導〕去年方男搭公車露「屌」給鄰座女子看，被檢方起訴。台北地院審理時，方男否認犯罪，其律師更提到：「她居然還去看了10幾20分鐘，真的不符常情」；法官最後認定方男犯公然猥褻罪，判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

去年3月15日下午4時許，方男坐在公車最後一排靠走道的位子，被害女子則坐在同排靠窗位置，當公車行經交流道接國道入口匝道時，方男掏出生殖器不斷套弄。

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方男到案後承認掏出生殖器卻否認公然猥褻，他辯稱，因為生病很難受，當時中風頭很暈，又因為前1天母親在殯儀館過世，整晚都沒睡，且他會尿失禁又突然尿失禁，才會用手壓著生殖器。

律師也說，一般女孩子如果遇到身旁男子在碰觸生殖器，一定馬上站起來要司機報警，且若覺得噁心就不要看，女子居然還去看了10幾20分鐘，真的不符常情。

被害女子證稱，當下自己腦袋一片空白，後來拿出手機傳訊息給老公，稱旁邊乘客好像掏出生殖器在自慰，老公沒有看訊息，且在國道上乘客不能起身，只能等到路途中開到高公局時，有乘客下車，才從最後面座位衝到最前面跟司機說。

法官指，被害女子與方男素不相識，沒必要誣陷方男，並考量兩人的座位，女子當下「猶如被困於座位內」，審酌方男所為造成他人心不舒服，犯後又否認犯行等情，依法量刑。

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