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    首頁　>　社會

    台東成功鎮代副主席住宅被丟擲鞭炮 懷疑監督公共工程惹禍

    成功鎮代會副主席陳秋豆今天在代表會說明家中被放鞭炮，是因質詢公共工程惹禍。（記者黃明堂翻攝）

    成功鎮代會副主席陳秋豆今天在代表會說明家中被放鞭炮，是因質詢公共工程惹禍。（記者黃明堂翻攝）

    2023/04/24 14:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣成功鎮代表會副主席陳秋豆住宅本月13日遭人丟擲鞭炮，成功鎮各界均表關注，成功警分局17日逮獲酒後犯案之潘姓嫌犯，潘嫌供稱與陳秋豆有工程糾紛，陳今天召開記者會強調不認識潘男，懷疑因自身質詢公共工程而遭放炮警告。警方說明已依恐嚇罪嫌移送檢署偵辦。

    成功警分局表示，本案發生於4月13日晚間11點多，當時外出之陳秋豆住處門前，被不明男子燃放鞭炮，案發後引起鎮上諸多民眾關注，成功分局不敢大意，即刻成立專案小組進行偵辦，終於鎖定從事泥作承包工作之潘姓嫌犯涉有重嫌，潘嫌經約談到案後，坦承所攬數件民宅外牆修繕工程與副主席有糾紛爭議，酒後遂臨時起意向副主席住處門口丟擲鞭炮，以示警告，事後已感懊悔。

    陳秋豆今天召開記者會，指住宅遭人投擲鞭炮之恐嚇案，案發時機逢代表會辦理議事隔日，明顯與問政時提及之公共工程具高度關連，但潘嫌供稱是因私人工程糾紛而引發犯案動機，是捏造不實以粉飾真相，她強烈要求檢警徹查犯案動機及背後可能之教唆共犯，以維護安全問政環境的民主價值。

    陳秋豆說，她是在成功分局破案後，才得知潘姓鎮民涉案，她與潘嫌平日並無往來，更無所謂之民宅工程利益糾紛，潘嫌指涉已對陳代表人格聲譽造成毀損。

    陳秋豆說，她在臨時會提及第九公墓之殯葬園區火葬場擴建工程，成功鎮公所斥資8千5百多萬，其監督工程期間發現鋼筋鏽蝕，後續受到許多恐嚇電話與性命威脅，衍生出鞭炮恐嚇案，此案絕非偶然或個人糾紛情事。

    成功分局示，恐嚇案發生後，分局成立專案小組，即時偵處，於約詢犯嫌後，將兩造證詞均收於筆錄並檢附相關證據於4月17日移請檢察官偵處。後續加強陳秋豆住居所及相關人身安全維護，並建立熱線接觸管道，遇有安維疑慮即啟動偵處。

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