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    擁槍藏「惡地」月世界販毒 中市特警攻堅起獲「雙獅地球牌」毒磚

    警方查扣「雙獅地球牌」海洛因磚。（警方提供）

    警方查扣「雙獅地球牌」海洛因磚。（警方提供）

    2023/04/24 14:43

    〔記者許國楨／台中報導〕林姓毒販為防止毒品交易黑吃黑，除擁槍自重，還藏身高雄「月世界」偏僻山區鐵皮屋規避查緝，台中市警方去年底獲報會同特警前往突襲攻堅，查獲比黃金還貴、號稱純度最高的「雙獅地球牌」海洛因磚及槍械等贓證物，檢方除聲押林嫌獲准，近日也依毒品等罪嫌起訴。

    台中市刑大偵八隊、偵二隊及第五警分局去年底接獲情資，55歲林男流竄南部地區販毒，且為防止毒品交易時遭黑吃黑擁槍自重，此外，專案小組還發現林男為規避警方查緝，藏身高雄知名旅遊景點，有俗稱「惡地」景觀的「月世界」山區1處鐵皮屋內持續從事不法。

    偵八隊長曾朝顯今天說，專案小組當時見時機成熟收網抓人，趁深夜會同特警攻堅查緝，屋內犯嫌一陣慌亂四處逃竄，但已被警力團團包圍，林嫌與共犯跑到廁所藏匿仍被逮捕到案，共緝獲林等5名犯嫌，當場起獲「雙獅地球牌」海洛因磚1塊、散裝海洛因、安非他命合計近600公克，以及改造手槍1把、子彈15顆、現金33萬餘元等贓證物。

    據了解，海洛因磚多在中國及滇緬邊界金三角生產，最著名的就是「雙獅地球牌」，一塊海洛因磚大約重375公克，稀釋後層層轉售，暴利驚人，而林嫌所持有的海洛因磚除包著防水油紙，透明包裝袋上頭還印有「雙獅地球牌」及「一帆風順」字樣，目前一塊海洛英磚價值超過125萬，價錢比黃金更貴，若再加上其他毒品，初估市價超過200萬元。

    全案經移送橋頭地方檢察署偵辦聲押林嫌獲准，近日檢察官偵結，依槍砲、毒品等罪起訴林嫌；台中市刑大隊呼籲，查緝非法槍械、毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    特警攻堅進入屋內查緝。（警方提供）

    特警攻堅進入屋內查緝。（警方提供）

    警方當場逮捕林嫌。（警方提供）

    警方當場逮捕林嫌。（警方提供）

    警方另查扣散裝海洛因、安非他命，以及改造手槍1把、子彈15顆、現金33萬餘元等贓證物。（警方提供）

    警方另查扣散裝海洛因、安非他命，以及改造手槍1把、子彈15顆、現金33萬餘元等贓證物。（警方提供）

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