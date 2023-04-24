印尼女看護逃逸失聯4個月 因運將違規被攔就逮

印尼女看護安娜（化名）逃逸失聯4個月，穿著性感和男友人搭計程車返家，因運將違規紅燈左轉露餡被逮。（圖由民眾提供）

2023/04/24 10:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名印尼籍女子在2年前以看護工名義來台，未料竟於去年底突然失聯，遭雇主通報行方不明，居留證已逾期失效，違法滯留台灣約4個月，她和男友人到旗津賞海景後，搭乘計程車準備返家，途中違規左轉被鼓山警方攔查，意外查獲逃逸移工，警詢後移請移民署高雄市專勤隊收容。

鼓山分局今指出，旗津所員警蔡宜哲、劉育賢於前夜晚間巡經旗津區旗津三路時，見一計程車違規紅燈左轉，立即趨前攔查，後座載有兩名印尼籍男女，其中36歲的女子安娜（化名）面對員警詢問，表示目前照顧的阿嬤在睡覺才和友人外出。

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員警要求安娜聯繫雇主時，她卻打給台灣友人求救，並向員警謊稱與雇主通話，卻遭友人否認，安娜竟還拿出同鄉好友的居留證翻拍照片，企圖魚目混珠，因長相明顯不同，被員警打臉說「這不是妳」！經員警帶返所查證發現，安娜是逾期居留4個月的印尼籍移工，居留證在2022年12月中旬就已逾期。

警方調查，安娜逃逸非法居留期間，多靠同鄉友人接濟與先前攢下的存款過活，她表示自己為了在台灣工作賺錢，才滯留在高雄地區，為了不被遣返回國，面對警方盤查，只好預先備好友人的居留證，試試看能不能過關，沒想到真實身分還是被發現了，她表示逾期居留了4個月，正準備找工作時就被逮，警詢後移請移民署高雄市專勤隊收容。

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