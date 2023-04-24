臉書痛斥薄情人夫被訴 墮胎小三獲判無罪！

臉書痛斥薄情人夫被訴，新竹地院認定墮胎小三無罪！（記者蔡彰盛攝）

2023/04/24 08:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子與已婚同事張男發生不倫戀情，陳女懷孕後，張男說會負責且會離婚但要她先拿掉孩子，結果陳女人工流產後，張男夫妻喜迎寶寶降臨，崩潰的陳女憤而在張男臉書貼上他兒子照片並稱「弟弟出生沒多久就解鎖人生成就....」，案經檢方依違反個資法起訴，新竹地院認為陳女是因情感受傷而宣洩，即便可能有民事責任，但刑事上無法處罰，諭知全案無罪。

檢方起訴指控，109年間陳女與同事張男有不倫關係而懷孕並人工流產，110年1月陳女在張男臉書上發表「風雨飄搖的2020倒數幾天，我們迎接了弟弟的到來，弟弟出生沒多久就解鎖人生成就....」等內容貼文，並在貼文下張貼張男兒子照片。檢方依違反個人資料保護法非法利用他人個人資料罪嫌將她起訴。

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地院開庭時，陳女堅決否認犯行，辯稱主觀上並無損害張男兒子利益的意圖，僅係因與張男分手又拿掉與他的小孩，個人情緒抒發而已。

法官調查，陳女在發布本案貼文時也寫著「答應我說不會po文傷害我，告訴我是家人逼迫你發文的，不是你心甘情願做的，也不是你發自內心的話，傷的更深很深很深」、「對你來說胚胎不是一個生命，傷害一個生命沒關係 ，因為你根本不想要承認這個孩子」、「數次跟我說要離婚，生完孩子談，做完月子談，小孩3歲時候談，各種騙各種說服」、「你都是用這種方式去安慰所有被你騙的人嗎？」、「看清你的騙局，我們都是殺人犯！」

法官認為，這可見當時陳女因自己拿掉與張男的孩子，看見張與其妻慶祝小孩誕生等事，心生怨懟，進而張貼照片及文字，這些行為實係因情感受傷、情緒宣洩、對張男不滿與怨懟而來，在在均係私領域的男女情事糾葛，與張男兒子反而無關。

法官認為，陳女雖有發布本案貼文及張男兒子生日等個資行為，但係肇因於男女情事糾葛所為情緒抒發或宣洩，此舉或有不當、或令人不舒服、或有侵害人格權、隱私權等情事，告訴人得依循其他程序主張權利，全案終究並非個人資料保護法的刑事處罰範疇，最後諭知陳女無罪。

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