網戀加拿大商場女強人 火山孝女遭榨乾300萬

網戀加拿大商場女強人，火山孝女遭榨乾三百萬，新竹地院判對方需如數賠償。 （記者蔡彰盛攝）

2023/04/23 23:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這年頭「火山孝子」屢見不鮮，可是「火山孝女」卻是十分罕見，新竹陳姓女子在同志網站上認識自稱在加拿大開公司的張女，雙方透過LINE交談甚歡，陳女一頭栽進遠距戀情，張女開始感情勒索，謊稱必須買回持股，才能與前任女友斷乾淨並跟她以結婚為前提發展感情，一頭熱的陳女拍胸脯說「願獻出全部身家」而當起「火山孝女」，結果申辦兩次信貸、連車子都拿去貸款還跟老父借錢，總計被騙走300萬元，新竹地院依然判張女需如數賠償。

陳女說，109年1月透過同志交友軟體LesPark拉拉公園認識張女，張女自稱在加拿大經營公司，並透過LINE持續跟她互動聯絡，她對張女一見傾心。

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幾天後張女佯稱其要理清、斷乾淨與前任交往對象感情，需有100萬元資金買回前任交往對象所持有加拿大公司之股權後，才能跟她以結婚為前提發展感情，並假意說會還款，還情感勒索（明示、暗示若拿不出錢雙方即分手，不再跟她聯絡）方式，陳女信以為真，以為張女真心交往，為挽回感情，先匯款5萬元至張女帳戶。

張女見她上勾，隨即乘勝追擊，繼續施以感情詐術，要她向銀行貸款，謊稱前任交往對象欲求復合，如不給錢恐怕很難斬斷感情，為此陳女急向銀行貸得信用貸款98萬元後，即依張女指示匯入其帳戶，她又將儲蓄已久的美元帳戶中2萬4千多元美金全部匯給張女。

張女拿到錢仍藉故與陳女爭吵，陳女為挽回愛人，表示願將全部身家交給她，只為求張女平安無憂，後來張女連續佯稱加拿大公司須有週轉金、須籌措數百萬元購買貨品等藉口，109年2月陳女先向父親借60萬元匯給張女，並再次申請信用貸款28萬元滙加上汽車貸款24萬元，全部匯至張女帳戶，總計陳女在2個半月內被騙300多萬元。

後來陳女自己經濟陷入困境，無力再借貸，要求張女還款，張女一聽秒提出分手，並說這些錢都是陳女自願投資的，她沒有償還必要。陳女大夢初醒，向新竹地院訴請張女賠償300萬元。

法官調查，張女基於詐欺取財犯意，利用網路情感詐欺方式，佯裝真心欲與陳女交往，且佯稱需籌款給先前交往對象、本身經濟有困難，並假意向陳女借款，致陳女先後滙款給張女約三百萬元，顯見張女行為係以感情、婚姻為詐術手段，致陳女誤信張女真心誠意交往及經濟陷入困境，及為挽回雙方感情而受騙滙款。最後法官判張女應賠償陳女300萬元。

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