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    首頁　>　社會

    惡老闆推倒女員工 飆罵路人「干你屁事」 網怒灌負評

    老老婦被老闆推倒後發出巨響，旁人趕緊攙扶。（圖擷自爆料公社公開版）

    老老婦被老闆推倒後發出巨響，旁人趕緊攙扶。（圖擷自爆料公社公開版）

    2023/04/23 12:17

    〔即時新聞／綜合報導〕老闆與員工之間應該要互相尊重，即使是老闆也不能對員工動手動腳，有網友在臉書社團PO文爆料，昨日晚間到西門町的百貨公司美食街，看到某間店的老闆不斷飆罵老婦員工，最後還推倒老婦，甚至想攻擊前來理論的路人，誇張的行徑讓許多網友到該店家的Google評論留下一星負評。

    原po在臉書「爆料公社公開版」PO出一段影片，可以看到有名老婦人跌坐在地上，旁邊還有另一名婦女正攙扶著老婦人，原PO在貼文中表示，22日晚間7時30分左右在台北西門町遠東百貨B1美食街某間店用餐，因為出餐慢所以在櫃台候餐，沒想到聽到老闆不斷對店內老婦員工以髒話辱罵，而不理會點餐與候餐人潮。

    沒想到原PO用完餐逛超市出來後，看到老闆推老婦員工，老婦員工跌倒發出巨響後，發出哀嚎倒地不起，但動手的老闆卻裝沒事，一旁的路人看到後大聲作證說老婦員工被老闆推倒，沒想到老闆不僅回嗆「X你娘干你屁事我是她老闆欸」還想攻擊路人。

    原PO在文末表示，自己父親當下馬上報警，後來因為行程關係先行離開，原PO認為老闆雖有付員工薪水工作但不應該合理化當眾羞辱人甚至使用暴力。所以我想將這件事爆料出來所以特地來函，其行為令人髮指、不平等的上下關係應該要被大眾審視，事件曝光後，許多網友湧入Google評論留下1星評價外，還惡搞店家名稱。

    惡質老闆對員工動手

    目前該家店被網友們惡搞名稱。（圖擷自Google評論）

    目前該家店被網友們惡搞名稱。（圖擷自Google評論）

    網友怒灌1星負評。（圖擷自Google評論）

    網友怒灌1星負評。（圖擷自Google評論）

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