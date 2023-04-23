可色色不可攝！嘿咻16歲嫩砲友無刑責 合拍性愛慾片險被囚

小詩與許男為砲友關係，同意合拍暴力性愛慾片，許男因此吃上官司。示意圖，與本案無關。（歐新社）

2023/04/23 06:29

首次上稿 00:05

更新時間 06:29

〔記者吳政峰／台北報導〕許姓男房仲嘿咻16歲嫩妹砲友小詩（化名），合意拍下暴力性愛淫片，被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。高等法院認為，小詩已滿16歲，發生性行為雖無刑責，但未滿18歲拍不雅片仍違法，日前判許男1年2月刑，但考量雙方已和解，日前諭知緩刑3年，許男逃過被囚下場。

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2019年10月間，許姓男房仲透過交友軟體結識小詩，相談甚歡，約到許男住處做愛，嘿咻期間，許男經過小詩同意，拍下呼巴掌等暴力行為助興的影片，總長約10分30秒。

小詩原以為是一夜情，未料事後許男不斷糾纏，還表示要把淫片傳給她男友觀賞，意圖逼她再度嘿咻；小詩拒絕就範，報警處理。

許男被傳喚到案，才知道此舉已觸法，罪還不輕，當場痛哭，以10萬元與小詩和解；小詩承認有同意許男拍片，並願意原諒，但因兒少條例屬於公訴罪，許男仍被法辦。

高院指出，滿16歲雖有性自主決定權，可同意發生性行為，但兒少條例保護的法益還包括性隱私及社會秩序善良風俗，考量性影像一旦遭散佈，對於未滿18歲、判斷力尚未成熟的少女而言，可能高度侵害其人性尊嚴及人格自由，故在聯合國「兒童權利公約」精神下，有特別保護的必要。

高院解釋，刑法雖肯定滿16歲具有展現情慾能力、與他人合意性交的性自主決定意識，惟法律亦應保障，性自主能在安全且友善的環境下持續實踐，提供表達個人自我情慾的客觀隱密環境，保護性自主免於受他人干擾和侵犯。

高院考量許男侵害小詩的性隱私，犯罪情節並非輕微，日前判刑1年2月，惟審酌他承認犯行、法律觀念薄弱、10萬元和解、獲得原諒，諭知緩刑3年，參加5場法治教育課程。可上訴。

一名婦幼專組檢察官表示，與已滿16歲的少女做愛雖無刑責，但因未滿18歲仍受兒少條例專法特別保護，拍攝其猥褻照片或影片仍觸法，刑度1年起跳；她分析，實務上很多人因為法律知識不足，誤以為可發生性關係就可拍攝不雅片，以致誤蹈法網，且因該罪最重本刑為7年，無法易科罰金，若被判決有罪，又不得易服社會勞動，入監服刑的機率就很高。

她強調，即使對方已滿16歲，但若被查出有對價關係，俗稱「嫖雛妓」，亦有刑責，落入兒少條例第31條的處罰範圍，最重可處3年刑。此外，行為人若也未滿18歲，不管是性交易或拍不雅片，均交少年法庭處理。

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