全國詐騙財損減少67.6億元 打詐中心將成立北中南工作站

行政院下月將核定「打詐綱領1.5版」，據透露，打詐中心除近期人力將增加外，也規劃在北中南成立工作站，提升查緝量能。（資料照）

2023/04/22 23:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院下月將核定「打詐綱領1.5版」，據透露，打詐中心除近期人力將增加外，也規劃在北中南成立工作站，提升查緝量能。而打詐國家隊去年七月啟動，已減少民眾67.6億元的財損，「打詐1.5」將輔導電商導入「隱碼技術」防止個資外流，同時把地方政府、社會團體等納入分工。

行政院已把「打詐5法」送立法院審查，下月中也將提出「打詐綱領1.5版」。據統計，去年臨櫃關懷攔阻詐騙金額約42.4億元、前年為18.6億元，成長128%；去年查扣不法所得22.1億元、前年為6.2億元，成長256%；「圈存止扣」機制去年為3.1億元、前年為2.3億元，成長35%。去年總計減少民眾財損達67.6億元。

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政院官員強調，「打詐過程是與犯罪集團的攻防，戰略與戰術也要隨時調整，打詐國家隊的隊形與人力也要強化與擴增」。據了解，擔任國家隊幕僚的刑事局「打詐中心」將整合「165反詐騙諮詢專線」人力，同時也將成立北中南工作站。

警政官員透露，北部工作站將設在打詐中心，中南部工作站設在中部與南部打擊犯罪中心，等於從中打與南打獨立出來，做專業分工與人力調配。他指出，詐騙類型有地區性，因此工作站設立後，將配備更高階的科技偵察設備，可更精準研析地區型的詐騙態樣。

外界質疑打詐中心僅15名人力，官員解釋，「165反詐騙專線」共有61人，也是打詐中心的一環，未來人力會整合運用，避免外界誤解。他也透露，在北中南工作站之外，打詐中心在警政內部人力調整下，「近期很快就會增加人力，起碼再增加1、20人」。

除人力與組織調整外，數位部將輔導電商導入「隱碼技術」，減少個資外流風險，已有大型電商導入隱碼技術後，有效減少8成個資外流。金管會日前也說明，銀行公會已掌握詐騙集團常用的30種態樣，7月就可建立模型納入風控系統，未來會滾動增加，只要有具有監控價值就會納入。

另因應詐騙集團國際化，也將強化國際合作，官員指出，已請外館注意相關動態與打詐處理方式，例如新加坡的「反詐騙指揮處」有主要風險銀行進駐，政府也有對此評估。此外，「打詐1.5」也會納入地方政府，請村里系統等協助宣導，讓打詐成為全民運動。

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