宜蘭警方再搜竹聯幫據點 首次查獲罕見「飛行者巧克力」

宜蘭縣首次查獲毒品「飛行巧克力」。（記者蔡昀容翻攝）

2023/04/22 10:33

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕新北市連2日黑幫街頭槍擊，外傳衝突起因與10億毒品被檢警查扣有關，其中1個被抄的工廠位在宜蘭縣壯圍鄉。宜蘭縣刑警大隊表示，槍擊與工廠是否有關，相關單位尚在釐清，不過會持續打擊毒品，前天（20日）、昨天（21日）針對竹聯幫明仁會、弘仁會相關據點搜索，並在壯圍鄉某KTV查獲罕見的「飛行者巧克力」毒品。

4月上旬，基隆地檢署指揮保三總隊、北市警局、宜蘭刑大等單位，在新北汐止及宜蘭壯圍破獲「喵喵」製毒工廠，抄了價值10億的毒品。壯圍方面，查扣第三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）半成品184餘公斤、成品49公斤、製毒原料572公斤及製毒工具1批等證物。

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外傳，10億毒品被抄後，引發竹聯幫仁堂弘仁會及華山幫間衝突，包含19日雙北追車開15槍，及新北土城20日發生槍手當街持衝鋒槍掃射當舖51槍。對此，宜蘭警方表示，是否有關聯，基隆地檢署及專案小組，尚在釐清。

宜蘭縣刑大20日、21日執行專案，針對竹聯幫弘仁會、明仁會可疑據點掃蕩。20日持5張搜索票，動員32名刑警，針對弘仁會營運的販毒網絡掃蕩搜索，查獲173包新興毒品咖啡包及4支彩虹菸，並在壯圍鄉某KTV據點，查扣11克毒品愷他命（K他命）及3個「飛行者巧克力」，當天共查獲1名毒品通緝犯、4人違反毒品危害防制條例。

「飛行者巧克力」毒品，將萃取大麻素加入巧克力，由於直接食用濃度極高的大麻素，效果比直接吸食大麻煙更強烈，近期經由外籍人士帶入國內，於國內大麻圈盛行，推測是從台北市等都會區，流入宜蘭。

宜蘭刑大表示，這是首次在宜蘭查獲「飛行者巧克力」，會深入追緝相關毒品來源及販賣通路，並持續刨根溯源剷除毒害。

21日晚，宜蘭動員近130名警力，針對弘仁與明仁會經營、依附、圍事及賴以維生的營業處所，進行「閉鎖式擴大掃黑臨檢」，查獲1名通緝犯、1名竊盜、公共危險5人、1.26公克第二級毒品安非他命、2克愷他命、2包咖啡包、違反毒品危害防制條例4人。

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宜蘭縣警方查獲175包毒咖啡包。（記者蔡昀容翻攝）

4月上旬，基隆地檢署指揮保三總隊、北市警局、宜蘭刑大等單位，在新北汐止及宜蘭壯圍破獲「喵喵」製毒工廠，圖為壯圍廠情況。（記者蔡昀容翻攝）

4月上旬，基隆地檢署指揮保三總隊、北市警局、宜蘭刑大等單位，在新北汐止及宜蘭壯圍破獲「喵喵」製毒工廠，圖為壯圍廠情況。（記者蔡昀容翻攝）

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