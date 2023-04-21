4/21 今彩539頭獎開出4注！獎落桃園、台南、嘉義

雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2023/04/21 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（21日）開獎的第112000095期今彩539頭獎開出4注，分別由桃園市龜山區文化里復興北路6巷28號1樓的「仟聖企業社」、台南市中西區南廠里永華路1段156號1樓的「億金來彩券行」、台南市南區明亮里金華路1段266號1樓「多福彩券行」及嘉義市東區頂庄里台林街臨126號1樓的「正隆電腦彩券行」開出；第1112000044期大樂透、第112000095期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000044期大樂透中獎號碼為「07、11、23、25、27、43，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得76萬8146元；參獎共45注中獎，每注可得3萬6765元；肆獎共117注中獎，每注可得9090元；伍獎共2173注中獎，每注可得2000元；陸獎共3758注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4294注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8836注中獎，每注可得400元。

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第112000095期今彩539中獎號碼為「02、07、26、28、32」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共261注中獎，每注可得2萬元；參獎共8381注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9554注中獎，每注可得50元。

第112000044期49樂合彩中獎號碼為「07、11、23、25、27、43」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共93注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4349注中獎，每注可得1250元。

第112000095期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、08、11、12、14、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共114注中獎，每注可得500元；肆獎共1195注中獎，每注可得100元。

第112000095期39樂合彩中獎號碼為「02、07、26、28、32」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共419注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3269注中獎，每注可得1125元。

第112000095期3星彩中獎號碼為「601」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000095期4星彩中獎號碼為「2785」，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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