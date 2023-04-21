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    8歲童差點成父親刀下亡魂 心理師：需注意唯一倖存者的情緒

    嘉義縣水上鄉發生命案。（民眾提供）

    嘉義縣水上鄉發生命案。（民眾提供）

    2023/04/21 23:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉吳姓男子殺害妻兒再自殺，釀成3死1重傷慘劇，其中8歲次子倖存仍在醫院治療；臨床心理師林姿吟表示，次子是命案唯一倖存者，未來可能得面對檢警詢問，再次碰觸血淋淋的傷口，目前必須先讓他的傷勢逐漸康復，平復情緒，必要時需要身心科醫師提供藥物穩定心情，未來更需要長期專業心理治療。

    林姿吟說，目睹災難或命案場景，對任何人來說都會產生重大驚嚇反應，特別是至親間的衝突所造成的傷害；她說，若無人伸出援手，孩子可能會發展出情緒疏離、壓抑、自殘等情形，暫時躲避可怕經歷，然而痛苦的經驗仍會留在腦裡，被某些類似的刺激誘發時，可能會爆發更嚴重的情緒及行為反應，傷害自己或傷害他人，然而孩子的失控行為容易被成人當成偏差表現，可能用更嚴格的方式管教，而造成更大的反彈。

    林姿吟說，次子可能因家庭衝突，心理已傷痕累累，更差點成為父親持刀殺人的犧牲者，受到驚嚇，可能會暫時避談或面對此事，但未來得面對檢警詢問案情，而碰觸到傷口；由於至親都已離世，未來次子的生活適應問題有很大的困難，需要長期專業心理治療協助，建議接手照顧的家屬或寄養機構，也需要同時接受心理治療，協助照顧者幫助孩子的生活適應。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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