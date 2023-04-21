監工就是檢察官！彰檢新建辦公廳舍上樑 可望2年後啟用

彰化地檢署辦公廳舍遷建工程斥資18.14億元，預計2025年8月前完成搬遷進駐。（記者陳冠備攝）

2023/04/21 22:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署與行政執行署彰化分署合署合建新辦公大樓廳舍，總經費達18.14億元，是彰化近年公務單位最大工程案，也因為「監工就是檢察官」，2021年1月開工，目前施工進度超前10%，今（21日）下午在工程基地舉行主體建築鋼筋混凝土結構工程的上樑典禮，彰化地檢署表示，力拼在2025年8月前完成搬遷進駐，未來將可與相鄰的新彰化地方法院成為新一代「司法園區」。

現有彰化地檢署辦公大樓於1969年成落成，當時還與彰化地方法院合辦廳舍，因空間狹小，必須3個檢察官擠一間辦公室使用，後來彰化地院於2016年遷離，2017年彰檢在新法院廳舍對面覓得2.6公頃的國有地，並經行政院核定15億元經費興建，但經過3年規劃，卻面臨原物料及人事成本增加，開標4次都流標，直到地檢署再向中央追加3.15億元預算，才順利得標。

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今天下午在工程基地舉行主體建築鋼筋混凝土結構工程的上樑典禮，由法務部長蔡清祥主持，立法院司法及法制委員會召集委員謝衣鳯、立委陳素月、黃秀芳、彰化縣副縣長林田富、彰化地檢署檢察長洪家原、行政執行署署長林慶宗等人與會祝禱，一起見證該工程階段性目標。

蔡清祥表示，1983年他初任檢察官就是來到彰化地檢署，所以對彰化特別有感情，他指出，彰檢栽培出很多優秀檢察官，甚至到中央服務，需要更寬敞的辦公環境，他也說，2年前參加動土，現在參與上樑儀式，很榮幸見證歷史，感謝各單位努力，讓彰檢新建廳舍能順利進展，期許這個園區將成為司法園區，成為彰化新地標。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，新建大樓工程歷經4次流標，施工期間又面臨地質、天候、物價波動、缺工、缺料、疫情等諸多困難，仍能於有限期間內超前工程進度10%，完成上樑的里程碑，不過未來仍有施工、驗收、接管、搬遷等目標需逐一達成，預訂於2024年9月間完成主體建築物工程施工，並依行政院核定計畫期程，於2025年8月前完成搬遷進駐。

法務部長蔡清祥（前排中）主持上樑儀式。（記者陳冠備攝）

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