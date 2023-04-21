又是詐彈客？恐嚇信「基隆火車站放遙控炸彈」 警搜索未發現

基隆市警方在基隆火車站地毯式搜索偵測，未發現爆裂物。（記者盧賢秀攝）

2023/04/21 20:49

首次上稿 19:53

更新時間 20:49

〔記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕基隆市檢警今天（21日）接到恐嚇信，要求釋放竹聯幫弘仁會成員，「8小時後不放，將引爆基隆火車站北站5顆遙控炸彈」。正值下班尖鋒時間，警方地毯式搜索並盤查可疑人士，未發現有可疑爆裂物。

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基隆市長謝國樑說，基隆市對於幫派作為「零容忍」，此風不可長，希望警方儘快將嫌犯繩之以法，幫派有囂張的行為，也會全力反擊，不會給任何空間。

基隆地檢署陳情信箱今天下午3點26分接獲劉姓男子恐嚇郵件，指稱「釋放竹聯幫弘仁會成員，8小時後不放，將引爆放在基隆火車站北站某處5顆遙控炸彈！」基隆市警察局接獲基隆地檢署通報後，轉報鐵路警察局，會同基隆市警察局鑑識科防爆小組，共同綿密巡邏巡視基隆火車站大廳、站體月台層、穿堂層、售票處、垃圾桶、廁所與其他易藏匿爆裂物的可疑處所安檢，持續盤查可疑人士，嚴密防範危安事件發生，以確保民眾搭乘安全，截至晚間，均未發現可疑爆裂物。

警察局長張樹德指出，經刑警大隊科技偵查隊追查發現，這封恐嚇電子郵件與近期北部接獲多起以電子郵件恐嚇台鐵、桃園高鐵及桃園機場捷運等重要交通處所的恐嚇危安言論相同，追查發信網路IP位址同屬境外，研判恐嚇行為極可能仍是數度恐嚇台北捷運的中國籍張姓男研究生所為。

張樹德說，近日來網路匿名仇恨或恐嚇他人之負面訊息層出不窮，台鐵系統每日運輸旅客數百萬人次，容易成為製造恐慌的目標。警方將持續落實勤務提高見警率外，隨時因應突發狀況應變防處，民眾不必恐慌。民眾也切勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全違法行為，警方將全力追查，依法究辦。

基隆市警方在基隆火車站偵測搜索。（記者盧賢秀攝）

基隆市警方在基隆火車站偵測搜索。（記者盧賢秀攝）

基隆市警方在基隆火車站偵測搜索。（記者盧賢秀攝）

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