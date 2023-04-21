警署將擴編保二警力4000人！除接受軍事訓練 長、短槍外擬配備機槍

警政署研擬擴編保安警察第二總隊4000人，以防範機場等關鍵基礎設施遭人為破壞。（資料照）

2023/04/21 18:56

〔記者邱俊福／台北報導〕為防範機場等關鍵基礎設施遭人為破壞，行政院召集跨部會研議後，警政署正著手研擬擴編保安警察第二總隊4000人，將徵詢現有員警意願後，統一調派，年底前完成，該擴編人員除有年齡限制，予以年輕化外，並將接受基礎軍事訓練，且原本配備的長、短槍，研擬增加機槍，以面對防恐等攻擊、破壞時使用。警政署表示，擴編保二總隊的確定人數、設備與進駐時間，皆尚在規劃與跨部會討論中，未定案。

保二總隊的前身為「資源委員會台灣工礦警察總隊」，之後改為保安警察第二總隊，主要任務為負責經濟部國營事業機構與科學園區的維安工作。

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原本保二總隊人員因應當時經濟起飛，環保意識抬頭的抗爭事件，編制高達約8000人，之後因治安平穩，許多事業機構於薪資考量下，慢慢撤除或減少這些員警編制，目前僅剩1000多人。

去年3月間，桃園國際機場發生停電事件，航警局查出是人為破壞，進而逮捕偷電纜線的嫌犯後，鑒於這些皆為關鍵的基礎設施安全維護，行政院召集各部會討論後，目前朝保二總隊擴編方案規劃中，而經初步討論需求的人員，初估需擴編4000人，至於裝備部分，除防彈背心、頭盔與短槍、步槍外，機槍目前也列入討論中。

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