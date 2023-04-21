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    借50萬裝潢 超佛系房東有求必應！警銀聯手擊落假租客

    林婦連匯款單都已填好，幸員警及時阻詐。（警方提供）

    林婦連匯款單都已填好，幸員警及時阻詐。（警方提供）

    2023/04/21 18:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓婦人有房子租人，上週五突然接獲自稱租客的詐團來電，表示因裝潢需求請林婦援助，林婦不疑有他到銀行就要匯款，經行員查覺有異通報警方到場，當場戳破詐團技倆，及時保住婦人老本。

    台中市第二分局立人派出所當天下午接獲轄內銀行通報，有民眾疑遭到詐騙，員警張博雅、沈柄叡趕往時，73歲林姓婦人表示，稍早突接收到LINE名稱「順其自然」之人加上好友，對方自稱是其租客，因一個月前更換手機號碼，之後就都用此新號碼聯絡，後續即向她佯稱要裝潢，並請她協助先匯款50萬元。

    惟行員查詢受款帳戶有異，員警請林婦先聯絡「順其自然」租客，對方接獲電話聽聞員警在旁，隨即找藉口表示忙碌，等等再回電推託，後續員警再打給對方皆不接聽，確認是詐騙老梗，但林婦仍深信不疑，還為對方解釋「不是啦！他說他在忙」。

    員警請林婦聯繫真正的租客，租客向林婦證實從未要裝潢，更遑論要求林婦匯款，經對林婦耐心開導及勸說，才讓她打消匯款念頭免於受騙，成功守住林婦荷包；第二分局長楊川表示，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，勿憑電話中訊息就依照對方指示匯款，並主動向第三者求證，或打165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問，多一分謹慎，少一分被害。

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