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    虐待雙胞胎害姊姊死亡、妹妹腦傷 狠父被判刑8年6月

    台中地院認定鄭男搖晃導致雙胞胎女兒一死一傷，判刑8年半。（資料照）

    台中地院認定鄭男搖晃導致雙胞胎女兒一死一傷，判刑8年半。（資料照）

    2023/04/21 16:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鄭姓父親涉嫌於2019年底至2020年3月，對4個月大的雙胞胎女兒施暴，造成姊姊腦內出血等傷害，醫院治療時，黃姓女看護又疏忽，沒有注意到血氧機發出異常警告聲，時間長達419秒，導致女嬰死亡，事後醫院發現妹妹亦有受虐腦傷現象，台中地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪與傷害致死罪，合併判鄭男有期徒刑8年6月，可上訴。

    檢方當時起訴指出，鄭男與妻子育有3名女兒，次女與么女是雙胞胎，鄭男於2019年12月2日，下班返家後須照顧3名女兒，導致心情煩躁，長女與次女同時哭鬧，長女哭著想要找媽媽，鄭男竟用力搖晃次女（雙胞胎的姊姊），將她放在床上，再到浴室找長女之後，卻見次女癱軟、意識不清，立即送醫救治，醫師診斷有視網膜、腦膜下出血等重傷害。

    不料，次女手術治療後，2020年1月17日轉到普通病房，鄭男委由看護公司派遣71歲的黃姓老婦人照顧，18日上午7時許，黃婦疲憊睡著，沒有發現監測的血氧機發出警報長達419秒，隔壁房患者家屬發現異常，通知院方急救，但已造成次女缺氧性腦病變重傷害，之後不治死亡。

    事隔2個多月，2020年3月19日晚間8時許，鄭男又因么兒（雙胞胎妹妹）身體有抽搐症狀，送至台中慈濟醫院就醫，醫師診斷有腦膜下腔出血，疑為受虐腦傷而通報，案經台中市社會局調查，向台中市警察局第五分局提告，鄭男全盤否認有搖晃女兒行為，台中地檢署對夫妻兩人測謊，妻子通過，丈夫卻未通過，檢方認定他涉嫌施虐，依違反家庭暴力防治法、重傷害等罪名起訴，至於黃姓老婦人，因家屬事後撤銷告訴，法院不受理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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