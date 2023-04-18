范立達等3人被控違反兩岸條例 無罪理由曝

范立達（見圖）等3人被控違反兩岸條例，士院今諭知3人均無罪。（資料照）

2023/04/18 21:17

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審結范立達等3人被控違反兩岸人民關係條例一案，法官指出，歐銻銻、斯翠明兩家公司替愛奇藝影音平台進行廣告銷售等業務活動，並不屬於修正前兩岸人民關係條例中所規定的「大陸地區之營利事業」、「從事業務活動」範圍，且檢方舉證無法認定兩家公司受北京愛奇藝公司實質經營、控制，今日諭知范等3人無罪。士林地檢署表示，待收到判決後再研議是否上訴。

檢方調查，2015年10月北京愛奇藝在台設立營業據點歐銻銻，運作愛奇藝影音平台，後來歐銻銻增資金額被調查局認為有異，為「斷根」，2020年4月北京愛奇藝指示范立達等人另外成立「歐銻銻II」並設立斯翠明科技，再由趙善真擔任斯翠明科技登記負責人，楊鳴、范立達則以顧問身分擔任實際負責人。

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檢方認定3人均違反修正前兩岸條例第40條之1「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在臺灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定，依法起訴，並認定3人薪資共4253萬餘元均為不法所得，建請法院沒收。

法官指出，兩家公司與香港愛奇藝簽訂會員業務經銷合約、獨家委託服務框架協議、網路廣告代理協議、授權合約書後，在台灣以兩家公司名義，代理愛奇藝影音平台台灣站，進行廣告銷售、市場行銷、會員經銷、版權仲介、數據分析。

但尚無證據證明是由北京愛奇藝在台灣從事務業務活動，也沒有證據證明北京愛奇藝對兩家公司具有「實質控制力」，即便有證據北京愛奇藝或香港愛奇藝能實質控制兩家公司的人事、財務或業務經營，也沒有證據認定范立達、趙善真、楊鳴等3人違反兩岸條例。

況且，根據檢方提出的證據，無從認定北京愛奇藝有取得兩家公司的股權，或實質經營、控制，因此，不能逕自將北京愛奇藝與兩家公司畫上等號，進而認定范立達等3人有罪。

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