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    澎湖縣議長涉貪案愈滾愈大 前衛生局長蕭靜蓉今遭搜索約談

    澎湖縣議長劉陳昭玲疑似涉貪案愈滾愈大，檢廉今天針對衛生局展開搜索約談，並帶走前衛生局長、現參議蕭靜蓉。圖為蕭靜蓉坐鎮馬公第一衛生所，了解疫苗接種情形。（資料照）

    澎湖縣議長劉陳昭玲疑似涉貪案愈滾愈大，檢廉今天針對衛生局展開搜索約談，並帶走前衛生局長、現參議蕭靜蓉。圖為蕭靜蓉坐鎮馬公第一衛生所，了解疫苗接種情形。（資料照）

    2023/04/18 19:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議長劉陳昭玲疑似涉貪案，如滾雪球般愈滾愈大。澎湖地檢署檢察官今天指揮廉政署人員，針對澎湖縣政府衛生局展開搜索約談，並帶走前衛生局長、現參議蕭靜蓉。澎湖地檢署表示，全案仍在訊問中，不方便對外說明。

    連日來廉政署人員跨海辦案，接連偵辦議長劉陳昭玲疑似涉貪案、議員歐中慨詐領助理費案等。今日再度傳出廉政署人員，搜索澎湖縣政府衛生局數個科室的辦公室及馬公市某衛生所，及相關人的住處，約談前衛生局長蕭靜蓉、數名科室主管、承辦官員及護理師，還約談一位已退休的縣府一級主管。

    由於澎湖縣政府衛生局，就在澎湖縣議會對面，平日關係互動密切。外傳廉檢此次行動，與議長劉陳昭玲疑似涉貪案有關，外界傳言與衛生所醫療相關設備、衛生所室重新擴建、衛生所管理等有關。但根據了解，主要是調查衛生局人事安排有關，案情可能與澎湖縣公共車船管理處安插人事類似。

    針對今日廉檢大動作，分別派員前往澎湖縣政府參議室、衛生局及馬公市某衛生所搜索，並約談部分人員釐清動機及案情部分。澎湖地檢署表示，全案仍在偵訊中，尚未有進一步的結果出爐，將再評估是否對外公布，以免影響後續調查。

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